還有人不戴口罩！高市民政局今天開罰13件

全高市昨起全面禁止餐廳內用飲食，高市府民政團隊今天兵分多路前往旗山市場、老街商圈、天后宮，以及柴山登山步道等地，主要稽查店家是否遵守餐廳禁內用規定，以及民眾有無戴口罩。民政局表示，今天在小港、前金、美濃、甲仙等區共取締13件民眾未戴口罩，柴山山友都有守規定。

高市府經發局昨派員稽查旗津哈瑪星商圈，民政局也協助去岡山、湖內餐廳稽查，各開出一張罰單，今天小港區也有一家餐飲店受罰，依法罰鍰3千至1萬5千元不等。

今天上午，民政局長閻青智率聯合防疫團隊，依序前往旗山第一公有市場、旗山老街、武德殿、天后宮等地，稽查民眾有無落實配戴口罩、禁止內用飲食；另批人馬前往柴山登山步道，因山徑上奉茶站、涼亭及休憩點23處已經封閉，登山人數因防疫驟減，山友都有依規定戴口罩，未發現違規。