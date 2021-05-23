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還有人不戴口罩！高市民政局今天開罰13件

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
民政局長閻青智（右）率聯合防疫團隊前往旗山第一市場稽查。圖／高市民政局提供
民政局長閻青智（右）率聯合防疫團隊前往旗山第一市場稽查。圖／高市民政局提供

全高市昨起全面禁止餐廳內用飲食，高市府民政團隊今天兵分多路前往旗山市場、老街商圈、天后宮，以及柴山登山步道等地，主要稽查店家是否遵守餐廳禁內用規定，以及民眾有無戴口罩。民政局表示，今天在小港、前金、美濃、甲仙等區共取締13件民眾未戴口罩，柴山山友都有守規定。

高市府經發局昨派員稽查旗津哈瑪星商圈，民政局也協助去岡山、湖內餐廳稽查，各開出一張罰單，今天小港區也有一家餐飲店受罰，依法罰鍰3千至1萬5千元不等。

今天上午，民政局長閻青智率聯合防疫團隊，依序前往旗山第一公有市場、旗山老街、武德殿、天后宮等地，稽查民眾有無落實配戴口罩、禁止內用飲食；另批人馬前往柴山登山步道，因山徑上奉茶站、涼亭及休憩點23處已經封閉，登山人數因防疫驟減，山友都有依規定戴口罩，未發現違規。

民政局指出，5月19日起累計昨天（22日），民政局已舉發外出民眾違規未戴口罩計214件，今日上午再開出13件舉發單。局長閻青智呼籲，市民朋友要共體時艱暫忍不便，「美食帶回家，防疫顧全家」。

柴山登山步道內的23處涼亭與休息站已經暫時封閉，預防山友群聚。圖／高市民政局提供
柴山登山步道內的23處涼亭與休息站已經暫時封閉，預防山友群聚。圖／高市民政局提供
今天上午，民政局前往柴山步道稽查山友有無規定戴口罩，沒有山友違規被開單。圖／高市民政局提供
今天上午，民政局前往柴山步道稽查山友有無規定戴口罩，沒有山友違規被開單。圖／高市民政局提供

口罩 登山步道

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