網友憂清潔劑致寵物中毒 高雄動保處：沒類似通報

民眾為防疫常以漂白水、酒精等清潔劑消毒環境，但家中有養寵物的飼主擔心清潔劑恐因貓狗不慎接觸，造成中毒，在網上引起討論，高雄市動保處長葉坤松、嘉義縣家畜所長林珮如皆表示，目前沒有接獲相關案例，但建議飼主清潔後先暫時隔離寵物，等清潔劑揮發再放寵物出來較為保險。

高雄市獸醫師公會理事長高振庸表示，登革熱時期確實曾經有發生寵物接觸清潔劑而中毒的情況，但現在民眾不敢出門，除非家中寵物遇到緊急狀況，才會到獸醫院就醫，目前高雄市內各大獸醫院並無傳出類似案例。

葉坤松表示，漂白水、酒精等清潔劑多是揮發性產品，不會殘留在物品上，只要使用時環境保持通風、暫時隔離寵物，等清潔劑稍微揮發後再將寵物放出來，可有效避免寵物舔到或直接接觸，反倒是人類從外面回家時，可能會將外面病毒帶進家中汙染寵物，應避免與寵物的親密接觸。

林珮如表示，如飼主有疑慮，建議可購買揮發性較高的酒精，但其實寵物沒那麼笨，當聞到牠不喜歡的味道會直接離去，更不會試圖舔食造成中毒。

林珮如說，疫情剛開始時，國外曾傳出有狗得新冠病毒，引起國內飼主恐慌，擔心出現人傳寵物情況，後來有專家澄清，那是狗與狗之間傳染的病毒，目前尚無人傳寵物的情況，飼主可放心。