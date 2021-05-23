高雄民眾宅在家避疫 把1999當「張老師」近日案量多2成

防疫期間民眾宅在家，減少人與人互動，最大重心就是關注疫情發展，高雄1999專線近一周成長約2成，民眾紛紛打電話問最新防疫規定，話務人員忙著解釋、說明，也有人心情焦慮，把1999當張老師專線想抒發情緒。

高雄市1999近一周話務量多出約3000通，平均一天多出約500通，話務人員延後下班因應，民眾詢問的事大多圍繞著防疫，會問「哪個公園有封閉嗎」、「公車班次有調整嗎」、「外出跑步要戴口罩嗎」等，話務人員隨時掌握防疫最新措施，才能提供最新資訊。

走進位在高雄市政府四維行政中心一樓的聯合服務中心，1999專線話務員掛耳機，用專業溫暖語調回應電話那頭問題，雙手敲鍵盤打字做記錄，手眼並用一刻也不得閒。

1999是接近基層聲音最前線，蒐集民怨也幫民眾解決疑問，處理進度有列管，面對無厘頭問題，話務員還是要耐心傾聽。主任蔣奇樺說，民眾最近詢問的事幾乎都圍繞著疫情動態，隨著防疫措施加嚴，民眾遇到不解的事，第一個就會想到找1999解惑，也會有人舉報「某某店家前有人沒戴口罩」、「某某公園有人在群聚」等，吹哨者變多，1999會轉給轄區警察處理。

高雄1999團隊規模不小，近50名工作人員輪班服務，尖峰時段是平日上午8點至11點，下午2點至5點是一波話量高峰。約有三分之一工作人員是身心障礙者，包含肢障、視障等，透過擴視機等輔助，工作效能不輸正常人。