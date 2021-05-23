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不甩防疫聚集戲水未戴口罩 高市衛生局開罰13人

中央社 / 高雄23日電

全國防疫警戒進入第三級，高雄市衛生局今天指出，有民眾不甩外出須戴口罩防疫等規定，聚集在桃源區拉克斯溪上流攔水壩戲水未戴口罩，經員警等查察而舉發，市府依法開罰13人。

六龜警分局表示，桃源分駐所22日下午查察景點遊憩情形，發現疑有民眾不耐酷暑在桃源區復興里拉克斯溪上游攔水壩戲水，相關民眾都未配戴口罩。

員警隨後會同桃源區衛生所人員在現場查獲民眾未戴口罩、聚集情形，將相關民眾帶返桃源區衛生所，並依違反傳染病防治法開單舉發，共計開罰未戴口罩13人、13件。

高雄市政府衛生局副局長林盟喬指出，衛生局人員加強景點的巡查，以桃源區為例，60幾家店家已有10餘家停止營業，籲民眾減少到山區或外出，如果外出也要依規定做好防護，以免觸法受罰。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫警戒達第三級，依規定外出應全程佩戴口罩，違者可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，籲民眾遵守規定，共同防疫。

衛生局 口罩 衛生所

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