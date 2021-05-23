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屏東1999電話暴增檢舉不戴口罩 民眾憂去過確診足跡點

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
疫情升溫，屏東縣1999便民服務專線電話量暴增，話務人員幾乎停休支援。圖／屏東縣府提供
疫情升溫，屏東縣1999便民服務專線電話量暴增，話務人員幾乎停休支援。圖／屏東縣府提供

屏東縣自5月21日公布縣內首例本土新冠肺炎疫情確診個案，加上昨天一口氣宣布5個確診個案，屏東縣1999便民服務專線電話量暴增，話務人員幾乎停休支援，有民眾檢舉那裡沒有戴口罩，也有民眾憂心有去過確診足跡點該怎麼辦，話務人員耐心回答民眾，提供正確疫情資訊。

屏東縣府研考處指出，1999便民服務專線，平均每天約300通話務量，隨著疫情升溫，本月15日全國提高到三級警戒時，電話量開始爆增，一天約有400到500通話務量。初期大多是業者打來詢問，是否符合停業規定。近幾天隨疫情升高，檢舉電話增加，包括檢舉沒戴口罩、哪裡有群聚，哪些店家未符合防疫規定等，又以檢舉未戴口罩的占一半。

屏東縣府公布確診者相關足跡點，不少民眾憂心有去到確診者足跡點該怎麼辦？要不要去快篩？話務人員耐心回答，沒有被匡列對象，就多留意自己身體健康狀況。

屏東縣1999便民服務專線從早上8點到晚間10點，接獲相關檢舉案件後，受理彙整隨即通報相關業務單位，話務人員有9位，近期電話量增，大家停休支援。

屏東縣 疫情 口罩

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