方便在外民眾 高雄觀光景區48座公廁正常開放

各地防疫升級，加油站、便利商店等地公廁紛紛暫停外借，高雄市府養工處昨天一度封閉公園公廁引發爭議，後來解禁重開放。市府觀光局表示，轄下旗津、崗山之眼、愛河、蓮池潭等景區共48座公廁照常開放，但已經加強巡視與消防防疫，民眾可安心使用。

隨著防疫升級，外送員、送貨司機等行業的人愈來愈難在外找到公廁使用，高雄市長陳其邁21日在疫情會後記者會說，考量長輩使用需求，公廁不會關閉，但呼籲民眾減少使用。

觀光局說，不少人出門在外有上廁所需求，雖然景區遊客比以往少很多，使用廁所的也比較少，觀光局所轄景區配合市長政策，不會對外封閉，但會視情況加強巡查與清消，考量每座廁所使用情況不同，很難制定統一標準，大原則是加強清潔與消毒。