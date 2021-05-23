史上最慘...高捷運量剩1萬多 下午將調15分鐘一班

受新冠肺炎疫情衝擊，大眾運輸運量節節下滑，高雄捷運運量從將近18萬人次，上周末假日跌至約4到6萬人次，昨周六更僅剩1萬2859人次，創史上新低。輕軌也僅剩648人次搭乘。捷運預計今下午起減班至全日15分鐘一班。但明上班日仍將維持尖峰4到6分鐘一班。

新冠肺炎疫情持續增溫，高捷運量也直直落。2019年未有疫情時，捷運日平均運量17.9萬，輕軌9164人次。2020年發生疫情時，捷運日平均運量13.3萬，輕軌6348人次。今年這波疫情衝擊前，捷運日平均運量14萬，輕軌1.2萬人次。

但今年這波疫情爆發後，上周六日捷運運量剩4.4萬到6.4萬人次、輕軌運量剩2418人次至3632人次。這周運量更持續下探，高捷最新統計，高捷昨運量僅剩1萬2859人次，輕軌也僅剩648人次，創史上新低。高捷人員感嘆，「這是有史以來、開門營業以來最慘！」

今天運量雖尚未統計出爐，但許多車站月台一片空盪盪，車廂乘客也寥寥可數。高捷分析，應與政府呼籲民眾多待在家、少出門有關，許多民眾都聽話盡量乖乖待在家。

雖然捷運很安全，均有加強清潔消毒，但民眾少出門，也減少選擇與他人共乘的大眾運輸，致運量雪崩。

高捷公司表示，高捷以往尖峰時刻4到6分鐘一班列車，離峰時段8分鐘一班。但昨已調整為全日10分鐘一班，預計今天下午將進一步調整為15分鐘一班。

不過明天是上班日，高捷考量有通勤需求，原則仍將維持尖峰4到6分鐘，不過離峰時將調整為10分鐘一班。