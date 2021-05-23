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獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

疫調分秒必爭 陳其邁打氣：即起大夜班宵夜算市長的

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄市衛生局成立疫調諮詢小組，市長陳其邁與公衛專家開會討論防疫對策。圖／高雄市政府提供
高雄市衛生局成立疫調諮詢小組，市長陳其邁與公衛專家開會討論防疫對策。圖／高雄市政府提供

疫情蔓延，為掌握確診者足跡，疫調人員搶時間作業，晚間9點多，高雄市衛生局辦公室仍燈火通明，加班到半夜是非常時期的日常。高雄市長陳其邁近日常到衛生局為疫調人員打氣，他說「即日起，大夜班的宵夜都算市長的！市長請客，謝謝你們的辛勞。」

防疫任務長期抗戰，目前還看不到盡頭，高雄市目前本土案例有20例，疫調更是重中之重，要爭取黃金時間，迅速、精準地找出個案活動史、足跡，才能確實匡列密切接觸者，並安排環境清消，每分每秒都是關鍵。

近期晚上9點多，衛生局依舊燈火通明，戰情室內，疫調人員正戰戰兢兢，繃緊神經，仔細討論著個案，要找出每個潛在感染源，嚴格把關防疫。

高雄市衛生局長黃志中說，高雄市疫調任務由疾管處同仁為主力，擅長調閱監視器的警察也是重要夥伴，除透過監視器畫面抽絲剝繭，也要鍥而不捨追出各類活動歷程，為要求對方誠實配合疫調，除提出電子足跡等資料佐證、比對，常要施以心理戰技巧。

黃志中表示，高雄市有成立疫調諮詢小組，高醫公衛系教授莊弘毅等15名專家是重要成員，因應快速變動的疫情發展提出對策。

一名疫調人員說，這段時間每天都不確定今天何時能下班，一心只想趕快處理手上龐雜的疫調，趕建檔、通報、橫向聯繫等，在高壓環境下，所有同仁繃緊神經不敢鬆懈，信念就是「盡心盡力共赴國難」。

目前中央規定的公布足跡準則是僅可發布發病前3日加上後14日足跡，不可公布場所包括職場、學校、醫院、家庭、私人聚會場所等。

黃志中表示，染疫不是確診者的錯，店家被公布也不是他們做錯事，疫調和公布足跡是為公衛需求，追蹤、掌握相關風險，希望大家理性看待，避免製造更多恐慌與對立，也希望大家給疫調人員多些支持，站在同一陣線對抗疫情。

民眾宅在家防疫減少外出，高雄捷運車廂、站廈今天上午空蕩蕩。記者王慧瑛／攝影
民眾宅在家防疫減少外出，高雄捷運車廂、站廈今天上午空蕩蕩。記者王慧瑛／攝影
政府要求民眾非必要別外出，居家避疫是最好方式，避免移動減少病毒傳播風險，高雄市街頭周末一片空蕩。記者劉學聖／攝影
政府要求民眾非必要別外出，居家避疫是最好方式，避免移動減少病毒傳播風險，高雄市街頭周末一片空蕩。記者劉學聖／攝影
政府要求民眾非必要別外出，居家避疫是最好方式，避免移動減少病毒傳播風險，高雄市街頭周末一片空蕩。記者劉學聖／攝影
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民眾宅在家防疫減少外出，高雄捷運車廂、站廈今天上午空蕩蕩。記者王慧瑛／攝影
民眾宅在家防疫減少外出，高雄捷運車廂、站廈今天上午空蕩蕩。記者王慧瑛／攝影
近期晚上9點多，高雄市衛生局依舊燈火通明，戰情室內，疫調人員正戰戰兢兢，繃緊神經，仔細討論著個案，希望把社區每個潛在的感染源找出，嚴格把關防疫。圖／高雄市政府提供
近期晚上9點多，高雄市衛生局依舊燈火通明，戰情室內，疫調人員正戰戰兢兢，繃緊神經，仔細討論著個案，希望把社區每個潛在的感染源找出，嚴格把關防疫。圖／高雄市政府提供

衛生局 高雄市 疫情

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