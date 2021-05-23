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新冠疫情升三級忙翻警 台中市民暖心送飲料、蛋糕享用
近來正值新冠肺炎疫情嚴峻之際，台中市警局配合市府局處，進行防疫工作，基層忙翻，不過台中市第一警分局在20日下午、晚間，分別收到熱心市民，送來20杯飲料、一個千層蛋糕，兩位市民都不願透露自己的身分，只說這段期間警察很辛苦，只是聊表心意，慰勞警察，也讓收到市民愛心的派出所主官、警員十分感動。
台中市第一警分局大誠所表示，20日當天下午約2時許，林姓男子先跑進派出所，放了20杯飲料，只說「要請辛苦的警員喝」，還說第一線員警同仁也相當辛苦，希望警察一定要照顧好自己，飲料是要幫警方加油打氣的，說完隨後就離開，也不願表明自己的身分。
大誠所說，無獨有偶，當天晚上9時許，另一家自稱是糕餅店女員工的女子，也到派出所送上一個千層蛋糕，同樣不願透露自己的身分。
當時提供蛋糕的女子說，警察在第一線防疫人員備極辛苦，「希望蛋糕能讓員警提振精神」。
第一警分局表示，感謝民眾支持警方防疫工作，但也呼籲因疫情嚴峻，全國進入三級警戒後，民眾應配合政府相關規定，外出時須全程配戴口罩、停止室內5人以上，室外10人以上之聚會、維持社交距離等相關規定，也請民眾共體時艱，外出一定要配戴口罩，做好防疫工作，不僅保護自己，也是保護身邊之親友。
第一警分局呼籲，民眾如有病情疑慮或諮詢可撥打防疫專線1922，警方會把民眾的事當成自己的事來處理，盡心盡力將治安、交通及為民服務工作做好，大家共同為防疫工作加油努力。
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