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運量剩不到5成 高市公車運力仍維持9成
新冠肺炎疫情持續增溫，且高中以下學校停課，導致公車運量銳減，各縣市均減少公車服務班次。高雄市公車因應疫情，原則以假日班表服務，運力仍維持9成。
交通局長張淑娟今至楠梓火車站等地視導公車班次調整時指出，因應新冠肺炎疫情，民眾減少外出，高中以下學校停課，公車運量銳減。
交通局與各客運業者充分討論，並依據運量資料，進行班次調整，以假日班表調整，運力仍維持平日9成，即便運量剩不到5成，也無大幅度減班。另客運業者也可藉此分流駕駛勤務加強防疫工作。
交通局表示，H11等山城9區就醫公車服務偏鄉路線及公車式小黃，仍以正常班次服務維持基本民行需求。
觀光景點及遊樂園因均已封閉，行經公車路線班次調整幅度較大。如8501公車因義大世界封閉及大學改線上教學，服務班次將配合減少較多，避免資源浪費。
交通局提醒，公車服務因應疫情變化調整服務水準，請市民乘車前注意資訊，可利用高雄ibus公車動態系統或至交通局官網、轉動高雄青春夢查詢。
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