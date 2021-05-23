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開罰！仁武卡拉OK店晚上偷營業 今被斷水斷電
高雄市仁武警分局員警昨天執行巡邏間防疫稽查時，發現大社區一家卡拉OK店違反防疫規定持續營業，店中還有3名顧客，警方現場開立舉發單後，今天上午配合高雄市衛生局、工務局等多個單位前往勘查，實施斷水斷電，提醒店家勿以身試法。
據了解，卡拉OK店負責人邱姓女子昨天晚間7時許發現員警到場，神色緊張並匆匆關閉店內電燈，但警方還是發現店中有黃姓、卓姓及盧姓等3名男子在店內消費，警方當場請3人離開，並依規定蒐證、製作臨檢紀錄表並開立舉發單，也立即通報衛生局裁罰。
高雄市警局長黃明昭、仁武警分局長蔡文峰、工務局副局長黃榮慶及經發局、衛生局、自來水公司及台電等多個單位，今天上午9點30分進行現地勘查，並聯繫邱女到場，邱女對於自己偷偷營業，造成多單位的困擾感到非常抱歉。
工務局長蘇志勳表示，雙北疫情延燒，防疫進入關鍵期，市府堅定執法不手軟，今天前往該卡拉OK店依行政執行法第32條及第28條規定，對店家強制執行斷水、斷電。
仁武分局提醒，疫情嚴峻時期，全民共體時艱遵守防疫措施，店家勿以身試法，若發現違反防疫規定，將交由相關單位裁罰。工務局也提醒，現行政策民眾外出就必須全程戴口罩，並鎖定特定風險較高的地方優先執法，另外餐飲場所昨天起至28日全面禁止內用，改為外帶，如無法提供外帶則停止營業。
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