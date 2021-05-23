快訊

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開罰！仁武卡拉OK店晚上偷營業 今被斷水斷電

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市工務局人員針對無視防疫規定的大社區一家卡拉OK店進行斷水斷電。記者陳玫伶／翻攝
高雄市工務局人員針對無視防疫規定的大社區一家卡拉OK店進行斷水斷電。記者陳玫伶／翻攝

高雄市仁武警分局員警昨天執行巡邏間防疫稽查時，發現大社區一家卡拉OK店違反防疫規定持續營業，店中還有3名顧客，警方現場開立舉發單後，今天上午配合高雄市衛生局、工務局等多個單位前往勘查，實施斷水斷電，提醒店家勿以身試法。

據了解，卡拉OK店負責人邱姓女子昨天晚間7時許發現員警到場，神色緊張並匆匆關閉店內電燈，但警方還是發現店中有黃姓、卓姓及盧姓等3名男子在店內消費，警方當場請3人離開，並依規定蒐證、製作臨檢紀錄表並開立舉發單，也立即通報衛生局裁罰。

高雄市警局長黃明昭、仁武警分局長蔡文峰、工務局副局長黃榮慶及經發局、衛生局、自來水公司及台電等多個單位，今天上午9點30分進行現地勘查，並聯繫邱女到場，邱女對於自己偷偷營業，造成多單位的困擾感到非常抱歉。

工務局長蘇志勳表示，雙北疫情延燒，防疫進入關鍵期，市府堅定執法不手軟，今天前往該卡拉OK店依行政執行法第32條及第28條規定，對店家強制執行斷水、斷電。

仁武分局提醒，疫情嚴峻時期，全民共體時艱遵守防疫措施，店家勿以身試法，若發現違反防疫規定，將交由相關單位裁罰。工務局也提醒，現行政策民眾外出就必須全程戴口罩，並鎖定特定風險較高的地方優先執法，另外餐飲場所昨天起至28日全面禁止內用，改為外帶，如無法提供外帶則停止營業。

高雄市大社區某間卡拉OK店昨晚無視防疫規定偷偷營業，員警、工務局、衛生局等人今天前往進行斷水斷電。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大社區某間卡拉OK店昨晚無視防疫規定偷偷營業，員警、工務局、衛生局等人今天前往進行斷水斷電。記者陳玫伶／翻攝

衛生局 高雄市 疫情

延伸閱讀

「你被匡列」…假疫調詐個資

疫調成為詐團詐個資手段 高市警追幕後集團

高市連續3天防疫稽查 基層官警批警局長作秀

黃暐瀚母車禍執法骨牌效應 查獲賓士男買車數小時便酒駕

相關新聞

運量剩不到5成 高市公車運力仍維持9成

新冠肺炎疫情持續增溫，且高中以下學校停課，導致公車運量銳減，各縣市均減少公車服務班次。高雄市公車因應疫情，原則以假日班表...

開罰！仁武卡拉OK店晚上偷營業 今被斷水斷電

高雄市仁武警分局員警昨天執行巡邏間防疫稽查時，發現大社區一家卡拉OK店違反防疫規定持續營業，店中還有3名顧客，警方現場開...

血庫告急！疫情影響捐血意願 高雄A、O型血用量急缺

國內疫情升溫，影響民眾捐血意願，據台灣血液基金會官網顯示，高雄A、O型血液庫存量燈號亮起紅燈，僅能維持4天以下的使用量，...

超商、加油站廁所紛紛關閉 身障者外出自備尿袋

超商、加油站等廁所紛紛關閉暫停外借，部分公園、風景區公廁暫停使用，有身障者反映，疫情期間外出不只一般人找廁所難，要找到有...

方便在外民眾 高雄觀光景區48座公廁正常開放

各地防疫升級，加油站、便利商店等地公廁紛紛暫停外借，高雄市府養工處昨天一度封閉公園公廁引發爭議，後來解禁重開放。市府觀光...

疫調分秒必爭 陳其邁打氣：即起大夜班宵夜算市長的

疫情蔓延，為掌握確診者足跡，疫調人員搶時間作業，晚間9點多，高雄市衛生局辦公室仍燈火通明，加班到半夜是非常時期的日常。高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。