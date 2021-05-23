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確診者足跡到屏東縣三地門鄉 公所部落入口設檢測站
屏東縣府昨公布案2963到在屏東縣足跡，在5月15日到三地門鄉三地村瞭望台用餐，三地門鄉長車牧勒薩以·拉勒格安說，公所獲悉後，與村長等幹部召開緊急視訊會議，今起23日到28日，在三地村路口處設防疫檢測站，今天一早仍有遊客上山，有些聽到有確診者足跡後就掉頭離開，有的仍要上山，公所人員則量體溫、實聯制，柔性勸導。
「您好，是要上山的嗎？三地村有確診者足跡」，部落青年們戴口罩、護目鏡等防護裝備，攔下遊客後，主動說明部落有出現確診者足跡，有遊客聽到後，愣了一下，選擇掉頭離開，也有年輕人騎機車獲悉後，仍要上山，請他們量額溫、實聯制。
三地門鄉長車牧勒薩以·拉勒格安說，昨跟部落討論後，在三地門鄉三地村路口處設檢疫站，呼籲部落志工一起來幫忙，今天來的有很多部落地方幹部、青年會幹部，與公所同仁犧牲假期，擔任志工。
車牧勒薩以·拉勒格安說，希望透過勸導，防疫觀念說明，讓遊客盡量不要上山，呼籲民眾，希望能疼惜部落，疼惜大家健康，盡量不要上山，盡量待在家，讓部落有乾淨的環境。
三地門鄉謝姓村幹事說，上午還是有一些遊客，都會請他們量體溫、實聯制，有的體溫量了兩次，體溫還是很高，也勸導離開，遊客大都配合。
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