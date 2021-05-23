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22日入境人數只有493人 澎湖變冷清島嶼

中央社 / 澎湖縣23日電
疫情升溫，澎湖觀光客明顯減少許多。中央社
疫情升溫，澎湖觀光客明顯減少許多。中央社

國內疫情連爆，澎湖觀光旅遊市場幾乎停擺，澎湖縣政府旅遊處表示，22日的入境人數只有493人；2家航空24日起，每天僅飛行11航班。

旅遊處表示，國內疫情升溫，澎湖雖維持零確診，國人和民眾因應疫情或響應自主性管理，減少出外、移動，國內空中交通減班，海運大致停駛，澎湖機場入境人數、遊客更是寥寥無幾，自15日的5000多人，一路跌至昨天的不到500人，只有493人，其中大部份還是在地的澎湖人，整座島嶼顯得格外冷清。

旅遊處表示，在疫情籠罩下，由於旅客日減，立榮與華信2家航空公司也大幅減班，24日起台北、高雄航線，每天各自飛行2班、台中1班外，立榮台南航班維持一天1航班，嘉義則僅在週五和週日飛行1班。

澎湖縣長賴峰偉昨天也宣布，自24日至6月8日，全縣所有餐飲、便利商店、超級市場、百貨、飯店、連鎖加盟店、夜市、市場、商圈或其他相關提供飲食的場所，全面禁止店內飲食，一律改為實聯制外送、外帶，違反規定的業者，依傳染病防治法處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

澎湖 疫情

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