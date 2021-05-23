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街友邊走邊吃員警攔下送口罩 陳其邁發文肯定

中央社 / 高雄23日電
圖／擷自陳其邁臉書
圖／擷自陳其邁臉書

全國疫情警戒升至第三級，外出未戴口罩勸阻不聽將被罰。高市成功派出所員警攔下邊走邊吃的街友後逕遞上口罩，這名員警貼心之舉讓網友感動，高雄市長陳其邁也發文及視訊肯定。

網友貼文指出，1名警察等紅燈時，看到對向有名街友邊走邊吃，且未戴口罩。這名警察繞道過去攔下街友，網友心想街友可能被開單。

不過，這名員警下一個動作讓網友感動。因為，警察拿出新的口罩遞給對方，街友一直感謝，警察則點了點頭就離開了。

事後，警方了解這名員警是鳳山警分局成功派出所員警，陳其邁在臉書（Facebook）發文指稱「這樣就對了」，還特別與這名員警視訊並慰勉。

陳其邁指出，2星期前向南六企業董事長黃清山提及街友需要口罩，黃清山慨捐6萬片與高市府合作發放給弱勢族群使用。

陳其邁說，「我們都是這城市的一份子，任何人都不應該被忽略」，嚴格執法的目的是讓每個人都能戴上口罩，保護自己也保護別人。守護好這座城市是大家的責任。

高雄市政府社會局指出，每天派員到街友流動的據點訪視關懷，並給予1星期量的口罩備用，也提醒務必戴口罩保護自己保護別人。目前高雄市列冊街友有395人。

口罩 街友 警察

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