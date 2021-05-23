血庫告急！疫情影響捐血意願 高雄A、O型血用量急缺
國內疫情升溫，影響民眾捐血意願，據台灣血液基金會官網顯示，高雄A、O型血液庫存量燈號亮起紅燈，僅能維持4天以下的使用量，存量急缺；高雄捐血站為落實防疫，於20日起再度升級捐血防疫措施，以確保工作人員與民眾捐血安全，同時也呼籲，民眾落實防疫，也能捐血救命。
台灣血液基金會指出，自台灣疫情升溫，全台5月17日的存量可維持6.7天，約為4萬4620單位，21日時僅能維持4.4天約為2萬9266單位，5天共減少1萬5354單位；原本基金會每天須提供超過6500單位的血疫，目前陷入捉襟見肘的窘境。
台灣血液基金會官網顯示，高雄市血液庫存量告急，A、O型血液庫存量燈號亮起紅燈，僅能維持4天以下的使用量；B、AB型血液存量燈號則為黃色，僅能維持4至7日的使用量，存量偏低。
為確保捐血人與工作人員安全，台灣血液基金會本月，即祭出多項防疫規範，20日起，增加實名簡訊登記機制，同時啟動部分員工分組上班。
高屏澎東區共11處捐血站、室，分別為高雄8處捐血室，屏東、台東、馬公則各有一處捐血站；高雄捐血中心表示，防疫當前，落實防疫固然重要，但也呼籲民眾捐血救命。
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