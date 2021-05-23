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超商、加油站廁所紛紛關閉 身障者外出自備尿袋
超商、加油站等廁所紛紛關閉暫停外借，部分公園、風景區公廁暫停使用，有身障者反映，疫情期間外出不只一般人找廁所難，要找到有開放的無障礙廁所更難。輪椅族、台灣身心障礙人權監督聯盟理事長張學恒說，防疫期間想使用無障礙廁所更難尋，出門會自備尿袋應急使用，或找派出所等公部門借廁所，被拒絕機會較低。
張學恒說，疫情惡化後，他已10多天沒出家門，飲食簡單打發，減少移動除了保護自己外，也是考量防疫期間出門要上廁所非常困難，許多加油站廁所關閉，男性輪椅族若自備尿袋找個隱密地點還能解決內急，女性輪椅族處境更艱難，只能憋尿回家再解決。
高雄市左營區「串門子海鮮燒烤」用餐客人、工作人員等，已陸續有8人確診，坐在不同包廂為何卻中鏢，衛生單位懷疑餐廳廁所是傳播源頭，也使得廁所的衛生問題更受到關注。
高雄市許多公共空間、風景區洗手間暫時關閉，維持正常開放者，也會加強環境清消。記者昨天到旗山老街，當地公廁正常開放，但外出者少，使用者不多，有民眾說，很怕公廁成病毒溫床，不敢使用仍忍則忍。
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