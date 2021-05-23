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疫期在外如廁難？超商不給用急衝警局借 公廁加強清消

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市工務局加強公廁清消頻率。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局加強公廁清消頻率。圖／高雄市工務局提供

退休的李女士開車出門辦事、想順便採買，突然尿急想上廁所，於是像以前一樣去便利商店借一下廁所，店員說，不好意思，現在沒有開放廁所了；繞去旁邊的加油站，門上也貼上暫停借用的紙條；去圖書館也吃了閉門羹；只好衝進派出所，說自己不是要來報案，只是要來借廁所，員警沒有拒絕，但得先量體溫、實聯制。李女士說自己差點沒尿在褲子裡，以後出門前一定要記得先上廁所。

高雄民眾反映，有些公廁因為疫情而暫時關閉，不讓民眾使用，非常不便。高雄市環保局長張瑞琿表示，高雄市目前列管公廁數有4442處，分布地點在公部門各辦公機關、圖書館、文化場館、公園、交通場站、大型醫療院所、百貨商場、購物中心、遊樂場、餐廳、加油站、市場、觀光景點、廟宇、運動場館、活動中心等等。

環保局說，疫情期間各場域依指揮中心公布關閉場館防疫措施規定時，則一併關閉公廁；另有部分民營加油站公廁暫停對外開放。防疫期間，公廁環境消毒的部分由各管理單位清潔維護流程併行執行清消工作，增加公廁清掃維護頻率。目前環保局權管座落老舊社區的公廁有5座，鼓山區2座、鹽埕區3座，目前由區隊進行清掃維護，老舊公廁雖使用頻率較低，疫情期間仍會加強清掃頻率，每4小時會消毒一次。

工務局長蘇志勳表示，現在疫情嚴峻，請避免不必要外出、做好居家防疫，以降低染疫機率，如需到公園請配合佩戴口罩並保持社交距離。公園巡檢人員也會舉牌，告知民眾防疫規定，並加強各項設施清潔消毒，另公園設施已暫時封閉兒童遊戲設施及體健設施，請民眾配合。

養工處補充，公廁因有年長者需求仍維持使用，目前以清潔消毒方式為主並縮短清消時間間隔，民眾進入時務必佩戴口罩。

高雄市環保局加強公廁清消頻率。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局加強公廁清消頻率。圖／高雄市環保局提供

疫情 加油站

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