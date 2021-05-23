八年級姐妹傳承父親理念種出頂級洋香瓜 開拓網購市場

屏東縣高樹鄉八年級生姐妹劉文茵與劉懿緯，兩年多前接手父親劉軒仰的泰鶴農場，在八八風災毀壞的火花田改種洋香瓜，堅持父親務農理念「天然清淨大地滋長，生命萬物環環相扣」，姐妹倆分工，姐姐劉文茵專注栽種，劉懿緯負責行銷，雖受疫情影響，北部展售均取消，拓展網購銷路，讓大家疫情期間在家也能享受頂級水果美味。

25歲劉文茵與23歲的劉懿緯，分別念休閒農業管理、餐飲系畢業後，返鄉務農，種植高難度的阿露斯網紋洋香瓜，也申請產銷履歷，劉文茵說，從失敗中學經驗，堅持產季120天期滿後才採收，她也持續進修，攻讀屏科大食品研究所，未來想研發哈密瓜類副食品，多元應用。

姐妹倆將父親種植10多年的火鶴花砍除，搭6分地的溫室，栽種日系橘肉、阿露斯綠肉洋香瓜，走進溫室，她們採離地栽培，種植面積增加，較好控管，一株留一果，才不會讓養分分散，一分地約可種1600株到1800株，離地栽培優勢，瓜果較圓不易變形，種到120天才採收，還要觀察熟成特徵，網紋、葉子變化等。

溫室栽培，劉文茵說，一年採收3次，端午、中秋與過年前。採收前兩周是關鍵，「這時糖度上來時，細菌容易滋生，很可能一夕之間就全毀」，要保持乾燥，夏天也會出現熱障礙。

屏東縣高樹鄉是水質水源保護區，日夜溫差大，劉文茵說，溫差有7、8度，日夜溫差大甜度高，但相對危險性高，水分也要特別控制。

妹妹劉懿緯負責行銷，她說，主要網路宅配、實體展售會為主，但受疫情影響，展售會取消，拓展網路預購，且產季約在兩到三周結束。