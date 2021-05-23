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怕成防疫破口！ 高市勞工局稽查移工群聚熱區母語宣導

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局加強稽查移工群聚熱區，呼籲嚴守防疫規定。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局加強稽查移工群聚熱區，呼籲嚴守防疫規定。圖／高雄市勞工局提供

避免外籍移工成為防疫破口，高雄市勞工局在假日加派人力，到假日移工群聚熱區進行稽查，局長周登春昨晚率隊前往高雄火車站周邊，現場已未見有移工群聚情形。他表示，這幾天勞工局用移工朋友熟悉的母語宣導防疫最新規定，防疫的關鍵時期請移工朋友一定要嚴加遵守並落實相關規定。

高雄市勞工局利用假日加派人力，稽查岡山公園、岡山火車站、高雄火車站、南華路、大寮區光明路等假日移工群聚熱區，已初現成果，幾乎沒有有移工群聚情形。

勞工局科長楊佩樺表示，稽查人員進一步指導移工商店設置政院版的實聯制登記，方便使用並避免接觸。餐廳也已配合於即日起禁止內用，移工們都戴口罩，只有零星個案口罩佩戴方式錯誤，經現場以移工母語指導後立即改正。勞工局同時沿途再以印尼、菲律賓、泰國、越南母語向移工宣導防疫最新規定，並推廣加入「LINE@移點通」，接收母語版的相關防疫資訊，確保正確訊息不漏接。

周登春表示，移工朋友因為防疫期間減少外出，待在宿舍的時間較長，呼籲雇主應遵照「外國人生活照顧服務計畫書」與防疫的相關規定，掌握移工朋友生活與健康情形，並定時清消宿舍環境，確保職場健康安全。

勞工局並針對轄內的大型工廠和移工宿舍，持續派員宣導稽查，除按照移工國籍發送母語防疫文宣外，更錄製多國語言防疫影音檔，讓雇主於工廠及宿舍內播放，隨時提醒「上班全程戴口罩，碰觸物品勤洗手，休息時間停聚會」。

移工 勞工局

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