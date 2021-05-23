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阿公店水庫蓄水量探底 6月起空庫防淤3個月

中央社 / 高雄23日電
阿公店水庫兼具蓄洪防洪，功能格外受重視。中央社
阿公店水庫兼具蓄洪防洪，功能格外受重視。中央社

阿公店水庫有效蓄水量探底，剩39萬立方公尺，南區水資源局今天表示，因應6月1日起將進入「空庫防淤期」，目前仍每天調度2萬噸水供民生使用，一旦進入空庫期就啟動清淤工程。

水情持續吃緊，高雄市鑿井增加水源，也配合南水局規劃阿公店水庫自6月1日到9月10日「空庫清淤期」的水資源政策。

南水局水情資訊顯示，截至目前阿公店的有效蓄水量是39萬立方公尺。南水局副局長鄒漢貴今天指出，近日水資源調度，將配合阿公店水庫將空庫，水庫容量再降，但仍會持續出水到5月底。

他表示，阿公店水庫是以防洪為主，兼具農業灌溉及公共給水的多目標水庫；水源來自阿公店溪、高屏溪支流及越域引水的旗山溪，為確保蓄水容量，南水局每年清淤，同時因應汛期，固定6月1日至9月10日空庫，做為防洪滯洪及排沙期。

阿公店水庫滿庫容量是1526萬立方公尺的水量，今天已降剩39萬立方公尺，鄒漢貴說，目前每天仍以約2萬噸的水量提供民生使用到5月底，一旦排空，未來降雨就能增加滯洪的庫容量。

他表示，進入空庫期，南水局會同時啟動清淤工程，平均每年都清理約6萬立方公尺淤泥；今年因為水庫乾涸情形嚴重，軍方提前協助清淤2萬立方公尺，也就是今年清淤量高於過去，即代表未來阿公店水庫的庫容量也會增加。

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