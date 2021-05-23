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偏鄉守護者恆春團膳業者 疫情停課食材不浪費捐公益

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣恆春福晟團膳不忍長年合作小農與合作社，因停課造成損失太大，依約採購具產銷履歷蔬菜，與產地雲林饒平合作農場理事長程坤裕聯合捐贈食材給中部禪寺做飯齋，祈願食材不浪費，盼疫情散去。圖／立委周春米提供
屏東縣恆春福晟團膳不忍長年合作小農與合作社，因停課造成損失太大，依約採購具產銷履歷蔬菜，與產地雲林饒平合作農場理事長程坤裕聯合捐贈食材給中部禪寺做飯齋，祈願食材不浪費，盼疫情散去。圖／立委周春米提供

全國疫情三級警戒，百工百業受影響，學校停課後，營養午餐團膳業者首當其衝，肩負起恆春半島地區的高中職、國中小學生的福晟團膳，不忍長年合作的小農與合作社，因停課造成損失太大，福晟團膳依約採購具產銷履歷蔬菜，將蔬菜改送禪寺做飯齋，不讓農民損失，也祈願疫情退散，立委周春米獲悉後，在臉書分享此事，感謝所有人共同守護，企業善盡社會責任。

阮專銘說，宣布停課太突然，營養午餐要提早跟產地訂購，否則會浪費，蔬菜量大有保鮮期，葉菜類的保鮮期較短僅兩到三天，他決定仍跟產地訂購，與產地雲林饒平合作農場理事長程坤裕聯合捐贈食材給中部禪寺做飯齋，也祈願食材不浪費，盼疫情散去。

阮專銘說，影響葉菜類約是一萬份的營養午餐。他們是恆春半島地區唯一的團膳業者，肩負恆春半島地區學校營養午餐，停課期間，學校還是有老師學生到校，也會根據學校需求供餐。

位在恆春的福晟團膳成立逾30年，阮專銘是第二代，他跟父親阮怡文共同打拚，阮專銘念機械，曾當兩年技術工程師，10年前回鄉，他與父親分工，他負責食品衛生、企業管理，父親曾獲衛福部食藥署108年獲頒「金帽獎」廚師肯定，也是恆春半島第一頂金帽獎。

阮專銘坦言，以往是遇到颱風天影響葉菜，這次疫情衝擊，停課影響8個上班天，廚工有30位，也開始分流。

阮專銘說，營養午餐對都會區孩童來說可能不是ㄧ天中最好吃的一餐，但在偏鄉地區，有許多低收、隔代教養、新住民子女等，相對來說經濟較弱勢，「營養午餐是他們一天中最好吃的一餐」，扮演偏鄉守護者，努力做出好吃的營養午餐。

福晟參與試辦產銷履歷，午餐溯源吃得安心，母親節前夕，搭配心花開海苔飯，去年屏東全中運，全中運吉祥物「驕仔」做海苔飯，給孩童驚喜。

福晟參與試辦產銷履歷，讓學校午餐溯源政策吃得更安心，母親節前夕，搭配心花開海苔飯，給孩童們驚喜。圖／阮專銘提供
福晟參與試辦產銷履歷，讓學校午餐溯源政策吃得更安心，母親節前夕，搭配心花開海苔飯，給孩童們驚喜。圖／阮專銘提供
阮專銘的父親阮怡文，曾獲衛福部食藥署108年獲頒「金帽獎」廚師肯定，也是恆春半島第一頂金帽獎。圖／阮專銘提供
阮專銘的父親阮怡文，曾獲衛福部食藥署108年獲頒「金帽獎」廚師肯定，也是恆春半島第一頂金帽獎。圖／阮專銘提供
福晟團膳廠長阮專銘不忍長年合作小農與合作社，因停課造成損失，依約採購具產銷履歷蔬菜，將蔬菜改送禪寺做飯齋，不讓農民損失，也祈願疫情退散。圖／阮專銘提供
福晟團膳廠長阮專銘不忍長年合作小農與合作社，因停課造成損失，依約採購具產銷履歷蔬菜，將蔬菜改送禪寺做飯齋，不讓農民損失，也祈願疫情退散。圖／阮專銘提供
福晟參與試辦產銷履歷，學校午餐溯源吃得更安心，去年屏東舉辦全中運，將全中運吉祥物「驕仔」海苔飯，給孩童驚喜。圖／阮專銘提供
福晟參與試辦產銷履歷，學校午餐溯源吃得更安心，去年屏東舉辦全中運，將全中運吉祥物「驕仔」海苔飯，給孩童驚喜。圖／阮專銘提供
屏東縣恆春福晟團膳不忍長年合作小農與合作社，因停課造成損失太大，依約採購具產銷履歷蔬菜，與產地雲林饒平合作農場理事長程坤裕聯合捐贈食材給中部禪寺做飯齋，祈願食材不浪費，盼疫情散去。圖／立委周春米提供
屏東縣恆春福晟團膳不忍長年合作小農與合作社，因停課造成損失太大，依約採購具產銷履歷蔬菜，與產地雲林饒平合作農場理事長程坤裕聯合捐贈食材給中部禪寺做飯齋，祈願食材不浪費，盼疫情散去。圖／立委周春米提供
屏東縣恆春福晟團膳不忍長年合作小農與合作社，因停課造成損失太大，依約採購具產銷履歷蔬菜，與產地雲林饒平合作農場理事長程坤裕聯合捐贈食材給中部禪寺做飯齋，祈願食材不浪費，盼疫情散去。圖／立委周春米提供
屏東縣恆春福晟團膳不忍長年合作小農與合作社，因停課造成損失太大，依約採購具產銷履歷蔬菜，與產地雲林饒平合作農場理事長程坤裕聯合捐贈食材給中部禪寺做飯齋，祈願食材不浪費，盼疫情散去。圖／立委周春米提供
屏東縣恆春福晟團膳不忍長年合作小農與合作社，因停課造成損失太大，依約採購具產銷履歷蔬菜，與產地雲林饒平合作農場理事長程坤裕聯合捐贈食材給中部禪寺做飯齋，祈願食材不浪費，盼疫情散去。圖／立委周春米提供
屏東縣恆春福晟團膳不忍長年合作小農與合作社，因停課造成損失太大，依約採購具產銷履歷蔬菜，與產地雲林饒平合作農場理事長程坤裕聯合捐贈食材給中部禪寺做飯齋，祈願食材不浪費，盼疫情散去。圖／立委周春米提供
福晟參與試辦產銷履歷，讓學校午餐溯源政策吃得更安心，母親節前夕，搭配心花開海苔飯，給孩童們驚喜。圖／阮專銘提供
福晟參與試辦產銷履歷，讓學校午餐溯源政策吃得更安心，母親節前夕，搭配心花開海苔飯，給孩童們驚喜。圖／阮專銘提供

營養午餐 停課 恆春

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