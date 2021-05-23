疫調人員白天忙到黑夜 潘孟安籲民眾誠實以對

屏東縣政府昨宣布5名縣內本土確診案例足跡，屏東縣長潘孟安昨深夜在臉書發文，夜深了，疫調電話正持續撥出，衛生局同仁從白天到黑夜，守在電話前徹夜聯繫，盡力問出所有蛛絲馬跡，衛生局辦公室內仍燈火通明，「這是疫調同仁的背影，此時此刻，他們比誰都還心急…」。

潘孟安臉書發文說，疫調是爭取防疫的黃金時間，隨著確診個案數增加，他們必須更迅速、更準確地找出個案的人際關係與足跡，才能確實匡列密切接觸者、製圖提醒，再由環保局消毒大隊全面消毒「每分每秒都是關鍵」。

潘孟安說，大家對疫調有不少討論，其實，很多疫調進行不是想像中那麼順利，電話一通，話筒的另一方，可能不會有問必答，或許是因為確診後的茫然，又或是得知身邊接觸者確診後的惶恐，必須耐心詢問，細心安撫，甚至將電話夾在頭跟肩膀間，以最快速度寫下通話紀錄，才可以盡可能拼湊出足跡的真相。

潘孟安說，也有可能遇到刻意謊報或選擇性遺忘「此時我們不會客氣，會展現決心，打破砂鍋問到底」。

潘孟安呼籲，若有接受疫調，請誠實以對，「我們是在幫助你的健康，更在幫助台灣守住疫情，不容許有任何的防疫破口出現，而且會面臨法律的責任，絕對不是開玩笑」。

潘孟安說，疫調除電話詢問，更結合警察局的科技工具，層層追蹤，雙頭並進比對足跡，讓足跡更完整，環環相扣缺一不可。

「這一疫，沒有人是局外人，更會是條漫長艱辛的道路」潘孟安說，台灣防疫關鍵時刻，請大家成為防疫人員的最強後盾，非必要不出門，如需出門務必落實實聯制，假設真的必要，可以幫你找回正確的記憶與足跡，保護自己也保護別人。