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墾丁戲水遊客不戴口罩 墾管處23日起關閉7處沙灘

中央社 / 屏東縣22日電
墾丁國家公園管理處今天結合海巡單位進行沙灘的防疫聯合稽查，發現不少遊客待稽核人員離開，就將口罩拿下來，墾管處表示，為避免群聚，明天起關閉轄區7處沙灘。 記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園管理處今天結合海巡單位進行沙灘的防疫聯合稽查，發現不少遊客待稽核人員離開，就將口罩拿下來，墾管處表示，為避免群聚，明天起關閉轄區7處沙灘。 記者潘欣中／攝影

墾丁國家公園管理處今天結合海巡單位進行沙灘的防疫聯合稽查，發現不少遊客待稽核人員離開，就將口罩拿下來，墾管處表示，為避免群聚，明天起關閉轄區7處沙灘。

下午豔陽高照墾丁沙灘出現戲水民眾，墾管處結合海巡人員，由處長許亞儒率隊至轄區內各遊憩區及海灘進行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫的聯合稽查，發現不少民眾待稽核人員離開，便將口罩拿下，且戲水人潮難以保持安全社交距離。

許亞儒表示，為避免群聚風險，墾管處自明天起關閉轄區內白沙、南灣、大灣、小灣、船帆石、漁村公園及小峇里等7處沙灘，請民眾暫勿前往。

今天的聯合稽查，墾管處也針對沒戴口罩的民眾開出5張舉發單，舉發單將移送衛生局，墾管處表示，依傳染病防治法不戴口罩將裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下的罰鍰。

墾管處再次強調，戶外一律須嚴格遵守中央發布戴口罩規定，沒有模糊空間，潛水、浮潛等水域活動無法符合戴口罩規定者，請業者配合政府防疫政策，暫停活動；一旦稽核發現遊客沒戴口罩，無論從事任何活動，將一律予以舉發，請民眾切勿抱持僥倖心態。

墾丁今天遊客量大減，五星級飯店的住宿率只有5%至10%，比上週末的4至5成減少很多，墾丁大街不少商店沒有營業，攤商也停止營業，大街呈現人車少的空蕩景象。

口罩 墾管處 墾丁

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