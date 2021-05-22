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金門有撞球場違規營業規避稽查 警方守候多時將人擒獲
真的是不怕罰！國內新冠肺炎疫情發燒，警戒提升，金湖分局在今天下午又查獲有撞球場違規營業，警方到場稽查時，業者還不配合，拉下鐵門，拒不回應及開門，警方守株待兔等到有人出來，才衝進去，全案金門縣政府將依法裁處。
金湖分局今天表示，警方最近密集巡視轄內視聽業、娛樂業等八大特定場所營業狀況多日，並告誡業者依法停業，今日下午15分53分接獲民眾檢舉，湖前的「斯安特撞球場」有違規營業情事，警方到場時發現大門深鎖、冷氣及音樂均運轉中，且大門前停放多輛汽機車，感覺有在營業。
警方聯繫王姓負責人，但他拒不回應及開門，警方於是在場守候，到17時35分見有人出來，即上前查處，共計查獲聚集的消費者共2女及16男(含業者1人及未成年3名)，雖然在場的消費者都辯稱有戴口罩，但違法證據確鑿，警方還是依法送辦。
金湖分局長何明祥呼籲，目前國內疫情嚴峻，金門縣轄內雖相對安全，惟仍請鄉親配合縣政府各項防疫管制措施，處罰只是一種手段，唯有全民同心共同防疫，才能全面圍堵病毒擴散。
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