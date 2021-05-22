防疫期間歡樂戲水？桃源秘境驚見十多名遊客 在地居民怒報案

全台疫情警戒第三級，高雄市今天卻有民眾無視規定，10多人前往桃源區秘境復興里拉克斯溪上流攔水壩戲水消暑，在地民眾看不過，向衛生所人員檢舉，衛生所人員與員警到場發現明顯有群聚、未戴口罩情形，共帶回13人，一一排隊開未戴口罩舉發單。

據了解，有高雄市區民眾疑受不了天氣太熱，全家與友人共10多人今天下午到桃源區秘境戲水，在地民眾路過，擔心外地人將病毒帶到山裡社區，憤而向桃源衛生所檢舉。

衛生所人員下午3時許獲報，與轄區員警前往聯合稽查，到場驚覺人數龐大，且成員有大人、小孩，無法全部帶回填寫舉發單，又聯繫其他單位協助載人，但車輛能載人數有限，也有民眾趁不注意偷跑，最後衛生所共帶回13人，排排站一一開單。

六龜分局提醒，短暫不便是為更長久的安全，民眾應減少非必要外出及活動，外出時須全程配戴口罩，不可心存僥倖，為保護市民安全，警方將主動蒐證送交主管機關裁罰，未戴口罩可依違反傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元，請民眾務必遵守防疫規定。