快訊

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫期間歡樂戲水？桃源秘境驚見十多名遊客 在地居民怒報案

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市10多位市區民眾無視防疫規定，前往桃源區秘境戲水。記者陳玫伶／翻攝
高雄市10多位市區民眾無視防疫規定，前往桃源區秘境戲水。記者陳玫伶／翻攝

全台疫情警戒第三級，高雄市今天卻有民眾無視規定，10多人前往桃源區秘境復興里拉克斯溪上流攔水壩戲水消暑，在地民眾看不過，向衛生所人員檢舉，衛生所人員與員警到場發現明顯有群聚、未戴口罩情形，共帶回13人，一一排隊開未戴口罩舉發單。

據了解，有高雄市區民眾疑受不了天氣太熱，全家與友人共10多人今天下午到桃源區秘境戲水，在地民眾路過，擔心外地人將病毒帶到山裡社區，憤而向桃源衛生所檢舉。

衛生所人員下午3時許獲報，與轄區員警前往聯合稽查，到場驚覺人數龐大，且成員有大人、小孩，無法全部帶回填寫舉發單，又聯繫其他單位協助載人，但車輛能載人數有限，也有民眾趁不注意偷跑，最後衛生所共帶回13人，排排站一一開單。

六龜分局提醒，短暫不便是為更長久的安全，民眾應減少非必要外出及活動，外出時須全程配戴口罩，不可心存僥倖，為保護市民安全，警方將主動蒐證送交主管機關裁罰，未戴口罩可依違反傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元，請民眾務必遵守防疫規定。

高雄市桃源區秘境今天驚見10多位市區民眾前往戲水，衛生所人員聯合轄區員警前往稽查。記者陳玫伶／翻攝
高雄市桃源區秘境今天驚見10多位市區民眾前往戲水，衛生所人員聯合轄區員警前往稽查。記者陳玫伶／翻攝
高雄市10多位市區民眾無視防疫規定，前往桃源區秘境戲水。記者陳玫伶／翻攝
高雄市10多位市區民眾無視防疫規定，前往桃源區秘境戲水。記者陳玫伶／翻攝
高雄市10多位市區民眾無視防疫規定，前往桃源區秘境戲水，共有13位民眾被帶回衛生所開單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市10多位市區民眾無視防疫規定，前往桃源區秘境戲水，共有13位民眾被帶回衛生所開單。記者陳玫伶／翻攝

衛生所 口罩 高雄市 三級警戒

延伸閱讀

酒醉男報警謊稱在超商被搶3元 法官判他拘役30天

硬闖防疫管制景點 貢寮查獲四位民眾開罰

再封深澳灣潛水點 瑞芳區公所要加強取締

NCC官員引發玉山森林大火 喬建中：當下直接報案

相關新聞

開罰！仁武卡拉OK店晚上偷營業 今被斷水斷電

高雄市仁武警分局員警昨天執行巡邏間防疫稽查時，發現大社區一家卡拉OK店違反防疫規定持續營業，店中還有3名顧客，警方現場開...

血庫告急！疫情影響捐血意願 高雄A、O型血用量急缺

國內疫情升溫，影響民眾捐血意願，據台灣血液基金會官網顯示，高雄A、O型血液庫存量燈號亮起紅燈，僅能維持4天以下的使用量，...

高雄民眾宅在家避疫 把1999當「張老師」近日案量多2成

防疫期間民眾宅在家，減少人與人互動，最大重心就是關注疫情發展，高雄1999專線近一周成長約2成，民眾紛紛打電話問最新防疫...

屏東1999電話暴增檢舉不戴口罩 民眾憂去過確診足跡點

屏東縣自5月21日公布縣內首例本土新冠肺炎疫情確診個案，加上昨天一口氣宣布5個確診個案，屏東縣1999便民服務專線電話量...

方便在外民眾 高雄觀光景區48座公廁正常開放

各地防疫升級，加油站、便利商店等地公廁紛紛暫停外借，高雄市府養工處昨天一度封閉公園公廁引發爭議，後來解禁重開放。市府觀光...

疫調分秒必爭 陳其邁打氣：即起大夜班宵夜算市長的

疫情蔓延，為掌握確診者足跡，疫調人員搶時間作業，晚間9點多，高雄市衛生局辦公室仍燈火通明，加班到半夜是非常時期的日常。高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。