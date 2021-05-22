高雄市區公車平日班次調整 交通局：沒大幅度減班

高雄公車搭乘人數因疫情減半，昨天起公車班次縮減，市區不知情民眾苦等許久，經旁人告知才知道公車減班，六龜醫療專車也被取消。市府交通局指出，學生停課導致運輸量大幅下滑，哈佛快線、崗山之眼等觀光班次變動最大，後續視情況調整；偏鄉醫療公車服務不該中斷，24日（周一）恢復行駛。

高雄市交通局長張淑娟表示，針對市區公車因為疫情減班，是與業者充分討論，並依據運量資料才調整平日班表，目前市區公車假日班表仍和往昔一致，運力還維持9成，即便運量剩不到5成，也沒有大幅度減班。

全台疫情19日升級三級警戒，學生在家採遠距教學，搭乘人次大幅下降，高市交通局昨天（21日）起縮減班次，各路線縮減情況不一。崗山之眼接駁車、愛之船停駛，雙層觀光巴士則改成預約搭乘，多數路線是平日車表改假日車表。

除觀光路線外，通往六龜不老溫泉區，及直達高雄長庚跟義大醫院的醫療專車也被取消，偏鄉長輩就醫不便。對此，高雄客運公司表示，學生休息、長輩也不敢去醫院，疫情導致運量減少4至6成，有些路線幾乎是空車，暫時減班因應疫情，近期要求司機排休日，另提供有薪假，留住人力。

市區搭車民眾不知減班訊息，守在公車站旁下苦等公車。黃姓婦人表示，得知疫情升溫，但不知道有公車減班的訊息，有明顯感覺今天等公車等得特別久；吳姓男子說，長輩幾乎不會上網，無法從網路上得知減班訊息，不知公車減班，他在公車站牌前等了足足快一小時，從其他候車民眾口中才得知消息。