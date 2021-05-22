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慘！高雄市區三級警戒 街頭人車空蕩蕩、餐飲人潮消失
今天是全台防疫升級後第一個周末，高雄市也從今天起禁止餐飲店內用至5月28日，之後再視情況決定是否續延，以往假日滿滿人潮的百貨公司，駁二藝術特區、六合夜市以及高雄市區街頭幾乎都沒有外地遊客。有業者說，近日生意已經掉7成，開店生意也不好，少數餐飲店乾脆停業至28日再說，而漢神巨蛋百貨則是傳出有櫃姐確診，經過內部徹底消毒後公司高層也決定放棄假日兩天營收，周一起再開門營業。
高雄市今日新增4例，市長陳其邁稍早召開防疫會議會後記者會，公布確診者公共場所活動史，足跡主要集中於三民區和左營區，一名個案為漢神巨蛋櫃姐，疫調仍在進行中。高雄串門子燒烤店爆發群聚感染，7人因同一天在餐廳內用餐染疫，陳其邁決定防疫升級，今天起至5月28日禁止全高市餐飲店內用。
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