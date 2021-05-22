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民眾不敢出門 旗山老街攤販、貓狗比遊客多

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市旗山區知名觀光景點旗山老街遊客數大減，街上只剩在地居民及貓狗。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區知名觀光景點旗山老街遊客數大減，街上只剩在地居民及貓狗。記者陳玫伶／攝影

中央疫情指揮中心提升三級警戒，高雄市政府呼籲市民減少外出，適逢周休二日，旗山區知名觀光景點旗山老街幾乎沒有遊客，只剩騎車經過消費的在地民眾，有攤商更因此兼職做美食外送員，為家中補貼家計。

有民眾因到旗山區辦事，順路到旗山老街採買美食、飲料返家，民眾表示，大家非常遵守市府規範，也都不敢出門，所以老街今天人數不多。有攤商表示，旗山老街攤位租金每個月須3萬以上，但最近老街遊客數少，根本不符成本，只能多少賺一點。

有販售水果的攤商面臨除了平時擺攤，也兼做美食外送員補貼家用，攤商表示，因為自家販售的水果品質好、價格高，但現在疫情爆發，民眾不敢出門，到旗山老街旅遊的遊客數大幅減少，只好兼做美食外送員，當接到外送單時，會請家人協助顧攤。

販售伴手禮的賴姓業者也開設網路販售通路，業者表示，疫情爆發後旗山老街就鮮有遊客，以往周休二日遊客滿滿，一日營業額最高可到3、4萬元，現在只剩不到一成，直呼疫情生意難做，但也表示，賺錢是一輩子的事情，疫情只是短暫的，大家一起配合政府撐下去。

高雄市旗山區知名觀光景點旗山老街遊客數大減，有香蕉攤販架上的香蕉都放到快全熟了，只能轉製成香蕉乾。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區知名觀光景點旗山老街遊客數大減，有香蕉攤販架上的香蕉都放到快全熟了，只能轉製成香蕉乾。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區知名觀光景點旗山老街遊客數大減，販售伴手禮的業者架上商品滿滿，生意只剩不到一成。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區知名觀光景點旗山老街遊客數大減，販售伴手禮的業者架上商品滿滿，生意只剩不到一成。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區知名觀光景點旗山老街遊客數大減，有攤商乾脆兼職美食外送員。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區知名觀光景點旗山老街遊客數大減，有攤商乾脆兼職美食外送員。記者陳玫伶／攝影

老街 疫情

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