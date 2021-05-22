民眾不敢出門 旗山老街攤販、貓狗比遊客多

中央疫情指揮中心提升三級警戒，高雄市政府呼籲市民減少外出，適逢周休二日，旗山區知名觀光景點旗山老街幾乎沒有遊客，只剩騎車經過消費的在地民眾，有攤商更因此兼職做美食外送員，為家中補貼家計。

有民眾因到旗山區辦事，順路到旗山老街採買美食、飲料返家，民眾表示，大家非常遵守市府規範，也都不敢出門，所以老街今天人數不多。有攤商表示，旗山老街攤位租金每個月須3萬以上，但最近老街遊客數少，根本不符成本，只能多少賺一點。

有販售水果的攤商面臨除了平時擺攤，也兼做美食外送員補貼家用，攤商表示，因為自家販售的水果品質好、價格高，但現在疫情爆發，民眾不敢出門，到旗山老街旅遊的遊客數大幅減少，只好兼做美食外送員，當接到外送單時，會請家人協助顧攤。