加強防疫 澎湖縣24日起禁餐飲內用

新冠肺炎疫情持續升溫，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議上宣布，本月24日至6月8日，全縣所有餐飲場所禁止現場飲食，一律改為實聯制外帶或外送，違反規定的業者，將依傳染病防治法處3千元以上，1萬5千元以下罰鍰。

澎湖縣府表示，因應全國防疫提升第三級警戒，縣府要求餐飲業落實「實聯制」、梅花座或設立隔板，但許多業者反映在用餐尖峰時段，很難維持「室內5人以下、室外10人以下」規定，希望縣府要求全面禁止內用，改為外帶、外送，減少群聚感染風險。