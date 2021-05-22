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加強防疫 澎湖縣24日起禁餐飲內用

聯合報 / 記者陳玫伶／澎湖即時報導
澎湖縣餐廳場所因難維持「室內5人以下、室外10人以下」規範，縣府今公告將於24日起全面禁止內用。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣餐廳場所因難維持「室內5人以下、室外10人以下」規範，縣府今公告將於24日起全面禁止內用。圖／澎湖縣政府提供

新冠肺炎疫情持續升溫，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議上宣布，本月24日至6月8日，全縣所有餐飲場所禁止現場飲食，一律改為實聯制外帶或外送，違反規定的業者，將依傳染病防治法處3千元以上，1萬5千元以下罰鍰。

澎湖縣府表示，因應全國防疫提升第三級警戒，縣府要求餐飲業落實「實聯制」、梅花座或設立隔板，但許多業者反映在用餐尖峰時段，很難維持「室內5人以下、室外10人以下」規定，希望縣府要求全面禁止內用，改為外帶、外送，減少群聚感染風險。

澎湖縣府表示，經府內部討論，今天公告24日至6月8日止，全縣餐飲業、便利商店、超級市場、百貨公司、飯店、夜市、商圈等提供飲食的場所，全面禁止現場飲食，一律改為實聯制外送、外帶，業者若違反規定、拒絕改善，將依傳染病防治法開罰。

澎湖縣餐廳場所因難維持「室內5人以下、室外10人以下」規範，縣府今公告將於24日起全面禁止內用。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣餐廳場所因難維持「室內5人以下、室外10人以下」規範，縣府今公告將於24日起全面禁止內用。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣餐廳場所因難維持「室內5人以下、室外10人以下」規範，縣府今公告將於24日起全面禁止內用。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣餐廳場所因難維持「室內5人以下、室外10人以下」規範，縣府今公告將於24日起全面禁止內用。圖／澎湖縣政府提供

實聯制 澎湖

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