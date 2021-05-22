遊客止步！高雄崗山之眼接駁車停駛、哈佛快線減班

受疫情影響，高雄市民或遊客對於公車需求量大減，高雄客運公司今天起停駛崗山之眼接駁公車，復駛日仍不確定，另通往佛光山的哈佛快線也調整班次，民眾要搭車前要先查詢網站資訊。

市府交通局指出，全台疫情19日升級三級警戒，高中以下學校停課，公車運量銳減，各縣市均因應減少公車服務班次，高市公車縮減班次，各路線縮減情況不一。

觀光路線部分，高雄客運公司宣布今天起停駛崗山之眼接駁車，愛之船預計停止至5月28日，雙層觀光巴士改成預約搭乘。高雄客運公司公告指出，愛之船暫停營運至5月28日，5月29日將視疫情狀況再作決定；高雄雙層巴士僅在週六、日及國定假日營運，出發前七日要預約。