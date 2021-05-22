防範疫情 馬祖推跨島居家辦公部署後送
連江縣疫情指揮中心今天公布，馬祖目前擴大範圍快篩約百人均為陰性，連江縣政府配合離島交通情況，推動跨島實施居家辦公、提前部署地區後送機制，並持續推動快篩、疫苗注射。
連江縣政府防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，將預先規劃地區後送機制，因應離島交通情況籌備，由於地區環境分布4鄉5島，須跨島通勤工作者，縣府將在業務允許情況下，由各機關首長同意後實施居家辦公。
連江縣疫情指揮中心表示，至昨天為止，快篩與新冠病毒核酸檢測（PCR）已達100多人，目前為止全部為陰性，通過來馬遊客確診者足跡重疊者篩檢的第一關考驗，將持續推動快篩，下週一進行第二梯次快篩，並推動地區疫苗注射，依照優先順序加快注射速度。
連江縣疫情指揮中心呼籲，遊客請暫時別來馬祖旅遊，地方民眾週末待在家，非必要別出門，減少交流及群聚，警察局要加強巡邏；地方民眾盡量別赴台，自台返馬祖人員務必自主健康監測14日，將防疫視同作戰，保護自己也保護他人。
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