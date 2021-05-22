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三級警戒首個周末百貨冷清 逛街民眾：已包場

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄漢神巨蛋因鄰近的海鮮串燒商店為確診者足跡，響應政府防疫政策，自主閉關消毒。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋因鄰近的海鮮串燒商店為確診者足跡，響應政府防疫政策，自主閉關消毒。記者陳弘逸／攝影

國內疫情升溫，本土確診者增加，自中央疫情指揮中心宣佈全國防疫進入三級警戒起，今天為警戒升級以來首個週末，受疫情影響，加上今天起，高雄餐飲業全面禁止內用，因此，多景點、鬧區顯得冷清，漢神百貨近期閉館消毒；義享天地遊客稀落，用餐時段美食街也相當冷清。

國內疫情升溫，本月19日起，全國防疫進入三級警戒，依規定，室外及營業場所都需強制戴口罩；昨天高雄市政府防疫會議上宣布，今天起，餐飲業全面禁內用，包括餐廳、便利商店、百貨、夜市等，僅可實聯制外送、外帶。

高雄漢神巨蛋因鄰近的海鮮串燒商店為確診者足跡，響應政府防疫政策，不僅變更營業時間，餐飲區僅供外帶，也在昨天與今天暫停營業，並且封館消毒。

義享天地今天雖然正常營業，但商場內僅有顧客稀落，各專櫃員工也趁空檔進行清潔與消毒工作；美食樓層，為響應防疫政策禁止內用，便推出外帶8折優惠，但到了用餐時段，仍相當冷清，僅有零星遊客消費。

逛街的顧客說，很難想像百貨公司可以如此冷清，宛如自己包場在逛，完全不用擔心擁擠或需維持社交距離的問題。

餐廳員工說，以往百貨用餐時段，顧客絡繹不絕，但自從5月中旬疫情升溫之後，人潮就逐日減少，到現在幾乎沒有人來消費。

警戒升級以來首個週末，義享時尚廣場雖正常營業，卻相當冷清。記者陳弘逸／攝影
警戒升級以來首個週末，義享時尚廣場雖正常營業，卻相當冷清。記者陳弘逸／攝影
警戒升級以來首個週末，義享時尚廣場雖正常營業，卻相當冷清。記者陳弘逸／攝影
警戒升級以來首個週末，義享時尚廣場雖正常營業，卻相當冷清。記者陳弘逸／攝影
警戒升級以來首個週末，義享時尚廣場雖正常營業，卻相當冷清。記者陳弘逸／攝影
警戒升級以來首個週末，義享時尚廣場雖正常營業，卻相當冷清。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋因鄰近的海鮮串燒商店為確診者足跡，響應政府防疫政策，自主閉關消毒。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋因鄰近的海鮮串燒商店為確診者足跡，響應政府防疫政策，自主閉關消毒。記者陳弘逸／攝影

疫情 餐飲業

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