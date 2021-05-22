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餐飲禁內用首日 楠梓區公所稽查九成業者完成實聯制
高雄市今天起餐飲業全面禁內用，包括餐廳、便利商店、百貨、夜市等，僅可實聯制外送、外帶；今天上午楠梓區公所會同警方、衛生局人員與清潔隊前往楠梓公有市場周邊稽查，民眾與業者均有戴口罩，業者實聯制建置情形也高達九成，同時也協助尚未完成的業者建立實聯制。
近期國內疫情升溫，自本月19日起，全國防疫進入三級警戒，依規定，室外及營業場所都需強制戴口罩；昨天高雄市政府防疫會議上宣布，今天起，餐飲業全面禁內用，包括餐廳、便利商店、百貨、夜市等，僅可實聯制外送、外帶。
為落實防疫政策，今天上午9時許，楠梓區長吳淑惠、民政課長帶隊會同楠梓警分局、楠梓清潔隊於楠梓公有市場周邊、德民路一帶執行未戴口罩及內用飲食違規舉發和輔導稽查。
本次輔導檢查，並未發現攤商及購物民眾未戴口罩等違規情事，且因應禁止內用等相關防疫政策，市場周邊一帶的商家，九成以上完成實聯制，尚未完成的店家，也由相關人員立即協助輔導建立，嚴峻疫情防制人人有責下配合度相當高。
吳淑惠說，這次國內疫情急速擴散，確實嚇到不少民眾，再加上先前不斷宣導，民眾、業者戴口罩也較以往確實，但仍呼籲民眾，防疫當前，還是要時時注意自身安全與健康狀況。
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