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確保消毒順利人員安全 金門環境消毒教學訓練

中央社 / 金門縣22日電

新冠肺炎疫情持續升溫，金門縣環保局今天表示，環保局邀集各機關第一線防疫人員進行消毒作業教學訓練，因應未來疫情需要，做好事前準備，確保消毒工作順利及人員健康安全。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）確診病例持續攀升，金門縣環保局表示，雖然金門到目前維持零確診，但相關防疫措施必須未雨綢繆，因此環保局辦理消毒作業教學訓練，讓大家做好準備。

課程中除依程序穿戴防護服、口罩、護目鏡、手套、鞋套及器材檢整作業，同時出動氣體消毒機、背負式消毒器，進行現場消毒教學及實地演練，確保消毒工作順利及人員健康安全。

金門縣環保局長楊建立表示，公共場所防疫工作需要內外兼顧，各場所管理單位也要一起投入這次防疫消毒工作，對各場所內部環境及周邊環境，特別是人員經常接觸的表面應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次，期許透過這次訓練讓縣內各單位更熟悉消毒作業及安全管理。

此外，環保局指出，依據行政院環保署編訂環境消毒參考指引，進行消毒作業時，可使用1：50（當天泡製，以一份漂白水加49份的冷水）的稀釋漂白水／次氯酸鈉（1000 ppm），以拖把或抹布進行桌椅等環境表面及地面擦拭，由內而外，由上而下逐步擦拭消毒；所有表面完成後，再進行地面清洗消毒，留置時間建議1至2分鐘，再以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨，降低病菌傳播，確保環境安全。

環保局呼籲民眾養成良好的防疫習慣，如勤洗手、做好環境清潔消毒，外出時，務必全程戴口罩，使用過後的口罩不要亂丟，確實丟入垃圾桶，大家一起投入防疫工作，共同守護環境。

金門 新冠肺炎

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