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服務不中斷 高雄復康巴士為防疫開窗吹冷氣

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄復康巴士駕駛員加強車體消毒。圖／高市交通局提供
高雄復康巴士駕駛員加強車體消毒。圖／高市交通局提供

全台疫情進入第三級警戒，高雄市部分公車路線減班因應，不過高雄市交通局強調，服務身障市民的復康巴士服務不打折，除加強防疫消毒外，另要求運送過程要開車窗，保持車內空氣流通。

復康巴士是身心障礙者外出的主要交通工具，交通局指出，駕駛長全程戴口罩，車內設備及角落會在出車前全面進行消毒，復康巴士也比照公車，駕駛員會乘客上車時向乘客手部噴灑酒精消毒。

交通局另要求，為確保復康巴士所有人員安全，駕駛長接送過程中，車內開冷氣，駕駛座左右前窗及中門窗也要開啟，保持車內空氣流通。

交通局提醒，民眾外出搭復康巴士、捷運、公車、輕軌、渡輪或計程車等公共運具，應依規定全程戴口罩，並保持安全距離減少交談，未戴口罩者直接開單取締。

每日出車前，駕駛員會針對車內所有設備及角落全面進行徹底消毒。圖／高市交通局提供
每日出車前，駕駛員會針對車內所有設備及角落全面進行徹底消毒。圖／高市交通局提供

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