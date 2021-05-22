搭車實聯制 馬祖57輛計程車全配合
連江縣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫提升，推動計程車業者配合行政院推出「簡訊實聯制」，連江監理站協助57輛計程車申請，QR Code貼紙張貼率達100％。
連江監理站表示，馬祖4鄉5島共57輛計程車，為推行實聯制，監理站與計程車工會，在機場、碼頭及重要路口宣導，各離島透過交通船班寄送QR Code貼紙。
業者反映申請登入及印製QR Code貼紙有障礙，由連江監理站協助申請印出，再發給計程車，協助張貼在車內顯眼處，讓乘客掃碼登錄。
連江監理站說，目前57輛計程車，1車申請1碼，如果地方有疫調需求，可很快且全面找到接觸者路徑，降低感染擴散風險。
連江監理站表示，不可輕忽疫情，各業者、司機要提醒民眾配合實聯制，保障彼此健康安全，乘客上車須戴口罩，勸導不聽將罰新台幣3000元到1萬5000元。
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