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高雄車站願景館回娘家 第一階段提升工法達標
高雄市中博高架橋已在4月5日拆除完成，市府計畫8月啟動高雄車站帝冠建築「願景館」遷返中軸線工程，昨天已抬升至計畫最高地坪高程394公分，第一階段提升工法宣告達標，遷移作業將進入「啟動」、「挪移」及「定位」三階段回娘家之旅，預計今年9月中下旬遷回定位，明年1月願景館安座工程完工。
總重約3500公噸老建物遷移是大工程，每個環節要精準計算，第一階段提升工法完成，接著要沿線布設移動基樁、小滾輪，預計8月中旬可進入下一階段推移工程。
副市長林欽榮說，看著願景館一步步向上長高，毗鄰車站周邊站西路側之商辦大樓、站東路側之旅館大樓建物，其鋼骨也慢慢往上蓋起，車站天棚鋼構即將連結成一條平台彩帶，下一步是帝冠建築會以拉縴方式遷回高雄車站，定位在中山、博愛路的中軸線，遙望85大樓，這座見證高雄變遷的地標建築繼續承載城市演進與脈動。
林欽榮表示，完善大眾運輸路網是帶動城市轉型的加速器，藉由TOD大眾運輸導向發展，輕軌成環、捷運紅橘線十字交通動線一步步到位，高雄車站儼然成為高雄市區地理中心。
對高雄願景館回娘家，市府、鐵道局規畫一系列活動，將邀市民參與這值得紀念時刻，也喚起市民對城市的情感與記憶。
林欽榮說，隨著願景館返家丶站東路開闢、旅館大樓興建及車站天棚結構陸續完成後，全新的高雄車站將以嶄新風貌與市民見面。
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