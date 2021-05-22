金門綠色隧道又要少一段 環島北路1段樹木27日展開移除

金門的綠色隧道又要少一段了！環島北路一段前於107年6月完成救國團至金門大學路口拓寬，在經過長時間與社會各界、地方居民溝通討論後，尚未拓寬的金門大學路口至頂堡十字路口段，將於近日進場施工。

金門縣府工務處今天表示，配合環島北路一段，也就是金門大學路口至頂林路口的道路拓寬工程，縣府將於5月27日起由林務所執行既有行道樹遷移及移除工作，為了將施工過程中對鄉親的影響儘可能降低，計畫由跨部門團隊共同推動，由工務處、建設處、行政處、觀光處、警察局、消防局、林務所、養護工程所、金寧鄉公所及各管線單位組成，從施工步驟規劃、分工、時程配合到緊急狀況應變均逐一研討，為維護公共安全，作業時需暫時封閉環島北路一段。

據了解，縣府的初步規劃，在環島北路一段目前行道樹基本上是以木麻黃及樟樹為主，經評估後，分為移除及移植兩部分，將從5月27日至6月17日上午9時至下午5時，為維護行車安全該時段將採道路封閉。

縣府也會在相關路口設置道路引導指標，提醒來往車輛提早進入替代道路，作業期間也會持續巡查改道路線範圍內的路面情形，另針對改道訊息也將在相關媒體、工地現場及各重要路口宣導，同時請影響範圍內的金寧鄉公所與村里辦公處等大力協助。

替代道路規劃如下:

(一)金沙鎮往金城鎮方向：可由環島北路二段轉雙瓊路，接續伯玉路往金城行駛；或可改走環島北路段轉林堡路，接續伯玉路或林湖路往金城行駛。