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金門八大與抓娃娃機業者防疫暫停業 縣府將調減娛樂稅

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
新冠肺炎疫情延燒，金門縣八大行業之娛樂業者與抓娃娃機等業者，因配合政府防疫政策，都暫停營業。記者蔡家蓁／攝影
新冠肺炎疫情延燒，金門縣八大行業之娛樂業者與抓娃娃機等業者，因配合政府防疫政策，都暫停營業。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情延燒，金門縣八大行業之娛樂業者因配合政府防疫政策，暫停營業，金門縣稅務局今天表示，已主動停徵娛樂稅，此外，針對縣內其他如選物販賣機無人商店等查定課徵的娛樂業，如因配合防疫致生意受影響，也可向稅務局提出調減娛樂稅申請，減輕租稅負擔。

金門配合疫情歇業的抓娃娃機業者也有不少家，業者無奈的表示，也沒辦法，配合政府政策防疫與民眾安全，也只能配合，至於損失多少，他說，還沒去評估，不敢算。

稅務局說，近期因新冠肺炎防疫警戒標準全國已升至三級，縣府於5月18日公告選物販賣機(夾娃娃機)及電話亭KTV等無人商店，應落實實聯制，無法落實者，暫停營業至6月8日止，查定課徵之娛樂業者係依營業概況核實課徵，業者如配合政府防疫措施或生意受疫情影響，娛樂設施未使用或減少營業天數，致營業收入減少，即日起可向稅務局申請依實際營業概況，調降娛樂稅，以減輕負擔。

此外，自動報繳娛樂稅之業者，可依實際收入申報娛樂稅。查定課徵娛樂稅之業者，待疫情趨緩、營收恢復後，由稅務局再適時調回。

稅務局進一步指出，建議採郵寄或傳真申請調降娛樂稅(傳真電話371217)，申請書可透過稅務局網站( https://kmtax.kinmen.gov.tw ）變更代徵娛樂稅款申請書或娛樂業停業、復業、歇業(註銷)申請書)下載 。如有疑問可撥打該局服務電話325197分機210。

疫情 新冠肺炎 金門

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