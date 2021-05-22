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台中市23處文健站防疫 暫停長者到站服務改電話問安

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市23處文化健康站6月8日前停止長者到站接受服務，也暫時取消送餐服務，僅提供電話問安服務，全面防堵疫情擴散。圖／台中市政府提供
台中市23處文化健康站6月8日前停止長者到站接受服務，也暫時取消送餐服務，僅提供電話問安服務，全面防堵疫情擴散。圖／台中市政府提供

國內疫情升溫。因應中央流行疫情指揮中心最新規範，全國文化健康站已全部暫停長者到站服務。為保護年長者健康，台中市23處文化健康站6月8日前停止長者到站接受服務，也暫時取消送餐服務，僅提供電話問安服務，全面防堵疫情擴散。

台中市政府原住民族事務委員會表示，文化健康站提供長者健康照顧服務、延緩老化失能服務、營養餐飲服務、電話問安及居家關懷服務、生活與照顧諮詢服務、量能提升服務及志工服務等，受到長輩熱烈歡迎。目前因應疫情，考量文化健康站活動場域多為封閉室內空間，為降低傳染風險，已暫停長者到站接受服務及供餐。

原民會強調，文化健康站只是暫時停止長者到站接受服務，調整服務模式期間，各站照顧服務員仍會持續利用電話問安方式關心長者健康狀況，將於6月8日後視疫情狀況決定是否調整服務模式。

疫情 台中市 原住民

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