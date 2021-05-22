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空！高雄西子灣渡船頭無遊客 有餐廳開幕1個月先歇業

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
聯繫鼓山與旗津之間的鼓山輪渡站沒有往日假日常見的人龍，只有居民出入。記者徐白櫻／攝影
聯繫鼓山與旗津之間的鼓山輪渡站沒有往日假日常見的人龍，只有居民出入。記者徐白櫻／攝影

今天是全台防疫升級後第一個周末，高雄市也從今天起禁止餐飲店內用至5月28日，今早市府經發局至鼓山區早餐店稽查業者是否遵行禁內用政策，以往假日滿滿人潮的鼓山輪渡站幾乎沒有外地遊客。哈瑪星商圈業者說，近日生意已經掉7成，開店生意也不好，少數餐飲店乾脆停業至28日。

高雄串門子燒烤店爆發群聚感染，7人因同一天在餐廳內用餐染疫，市長陳其邁昨決定防疫升級，今天起至5月28日禁止全高市餐飲店內用。今早經發局長廖泰翔率員至哈瑪星商圈宣導與稽查，前往弘爺漢堡、幸福豆漿與丹丹漢堡店稽查，初步都未發現違規現象。

廖泰翔表示，這幾天是高雄防疫關鍵期，呼籲民眾仍可透過預約外帶等方式，快速取餐回家享用美食；業者若違規，會罰3千至1萬5千元不等。

不少民眾改以電話訂餐，早餐店仍有生意，但也有顧客看見買東西要實名制，又不能入內用餐，掉頭就離開。高雄市哈瑪星風華再現促進會理事長陳慧玟表示，店家可以共體時艱，少數如燒烤店、貝殼冰或自助餐業者不能內用很麻煩，決定先停業休息幾天，等疫情和緩再復業。

徐姓餐廳老闆說，疫情以來生意掉7成，生意下滑會像雪崩般快速，若要回復卻非常緩慢，好幾家即將開幕的店家遲遲不敢開店，甚至有人開幕一個月就先歇業，這波疫情很嚴峻。

高市府經發局人員今早由局長廖泰翔率隊前往哈瑪星店家稽查有無遵守禁止內用規定。記者徐白櫻／攝影
高市府經發局人員今早由局長廖泰翔率隊前往哈瑪星店家稽查有無遵守禁止內用規定。記者徐白櫻／攝影
鼓山哈瑪星商圈蕭條，部分店家決定先暫時停業等待疫情過去。記者徐白櫻／攝影
鼓山哈瑪星商圈蕭條，部分店家決定先暫時停業等待疫情過去。記者徐白櫻／攝影
鼓山哈瑪星商圈蕭條，部分店家決定先暫時停業等待疫情過去。記者徐白櫻／攝影
鼓山哈瑪星商圈蕭條，部分店家決定先暫時停業等待疫情過去。記者徐白櫻／攝影
高市府經發局長廖泰翔（左）今早至哈瑪星商圈的早餐店稽查，店家全都遵守防疫規定。記者徐白櫻／攝影
高市府經發局長廖泰翔（左）今早至哈瑪星商圈的早餐店稽查，店家全都遵守防疫規定。記者徐白櫻／攝影

疫情 哈瑪星 丹丹漢堡

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