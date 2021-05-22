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空！高雄西子灣渡船頭無遊客 有餐廳開幕1個月先歇業
今天是全台防疫升級後第一個周末，高雄市也從今天起禁止餐飲店內用至5月28日，今早市府經發局至鼓山區早餐店稽查業者是否遵行禁內用政策，以往假日滿滿人潮的鼓山輪渡站幾乎沒有外地遊客。哈瑪星商圈業者說，近日生意已經掉7成，開店生意也不好，少數餐飲店乾脆停業至28日。
高雄串門子燒烤店爆發群聚感染，7人因同一天在餐廳內用餐染疫，市長陳其邁昨決定防疫升級，今天起至5月28日禁止全高市餐飲店內用。今早經發局長廖泰翔率員至哈瑪星商圈宣導與稽查，前往弘爺漢堡、幸福豆漿與丹丹漢堡店稽查，初步都未發現違規現象。
廖泰翔表示，這幾天是高雄防疫關鍵期，呼籲民眾仍可透過預約外帶等方式，快速取餐回家享用美食；業者若違規，會罰3千至1萬5千元不等。
不少民眾改以電話訂餐，早餐店仍有生意，但也有顧客看見買東西要實名制，又不能入內用餐，掉頭就離開。高雄市哈瑪星風華再現促進會理事長陳慧玟表示，店家可以共體時艱，少數如燒烤店、貝殼冰或自助餐業者不能內用很麻煩，決定先停業休息幾天，等疫情和緩再復業。
徐姓餐廳老闆說，疫情以來生意掉7成，生意下滑會像雪崩般快速，若要回復卻非常緩慢，好幾家即將開幕的店家遲遲不敢開店，甚至有人開幕一個月就先歇業，這波疫情很嚴峻。
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