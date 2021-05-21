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疫情嚴峻 金澎飯店業者點燈為醫護加油

中央社 / 21日綜合報導

國內疫情連續7天破百例，離島金門金湖飯店，以及澎湖的喜來登、澎澄飯店等星級飯店，今晚同步點燈祈福，一起為全民與醫護人員加油，期盼疫情早日消退。

位於金湖鎮的金湖飯店表示，近期台灣地區確診案例遽增，全民團結防疫，今天起每週五晚上7時到9時，點燈「愛心圖案TW」愛台灣，向所有為台灣防疫付出的人員致敬。

位於馬公第三漁港區的「澎澄飯店」，在去年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發時，也曾首度推出「愛心」點燈字樣。今年疫情升溫，今晚7時再度點燈祈福，打出愛台灣「愛心＋TW」字樣。

同樣臨近馬公第三漁港的五星級國際連鎖「福澎喜來登酒店」，今晚也同步在酒店打出「愛心」點燈字樣，一起為醫護人員打氣與為全民加油，盼疫情早日和緩。

疫情 愛心 醫護人員

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