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謠言雙北抵澎要隔離14天 澎縣府澄清不實

中央社 / 澎湖縣21日電

國內疫情升溫三級警戒，網路謠言四起，謠傳「自雙北兩市前往澎湖的民眾，將被隔離14天」，澎警查獲1案移送法辦。澎湖縣政府強調，民眾只需要自主健康管理14天，不用被隔離。

苗栗黃姓女子在臉書在「好想去澎湖自由行」公開社團網頁上發表「澎湖1確診」不實貼文，衛生局確認黃女所發表為不實訊息，透過澎湖縣警局刑警大隊委由苗栗縣警局通霄局偵查隊通知黃女到案。

她在警訊中坦承表示是在某新聞網看見「郵局員工今確診接觸者糾團遊澎湖恐成破口疫調擴大」新聞，誤認澎湖有確診案例，因而臉書社團留下不實訊息。黃女宣稱是好意提醒遊客，不知已觸法，雖已刪除，訊後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送澎湖地檢署偵辦。

自雙北疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）爆發以來，澎湖、金門、馬祖等離島縣市，已要求非必要暫緩赴台洽公或出差，也籲請當地民眾暫緩前往澎湖觀光旅遊。縣府表示，自台灣本島前往澎湖的民眾，只要進行14天的自我健康檢測，不要亂跑，並無所謂「居家隔離14天」規定。

澎湖 疫情 衛生局

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