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影／警方上街頭勸導民眾戴口罩 市場採買擠爆

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
鼓山內惟黃昏市場擠滿採買人潮，雖然無法隨時維持社交距離，但都戴口罩避免交談，而大家都提著大包小包回家，盡量多採買些減少接觸機會。記者劉學聖／攝影
鼓山內惟黃昏市場擠滿採買人潮，雖然無法隨時維持社交距離，但都戴口罩避免交談，而大家都提著大包小包回家，盡量多採買些減少接觸機會。記者劉學聖／攝影

本土疫情嚴峻，全國升級到第三級警戒，依規定外出時需全程配戴口罩，如違規將遭罰3千至1萬5千元，高雄市今天再度有人確診，為防止疫情擴散，左營分局警方針對轄區公園內民眾聚集行為進行勸導，並當場要求沒戴口罩的民眾立即戴上，而鼓山內惟黃昏市場則是擠滿採買人潮，雖然無法隨時維持社交距離，但都戴口罩避免交談，而大家都提著大包小包回家，盡量多採買些減少接觸機會。

中央疫情指揮中心表示，所有民眾外出都必須配戴口罩，對於不戴口罩的民眾都先勸導，勸導不聽才有開罰，個人車輛部分自己開車可不戴，但還是建議兩人以上須配戴口罩。至於工地的部分，吃飯、喝水在能保持社交距離狀況下，可以不用戴口罩，其他工作時間都必須戴口罩。

高雄市許多店家都依照規定要求入內民眾必須填寫實名制資料。記者劉學聖／攝影
高雄市許多店家都依照規定要求入內民眾必須填寫實名制資料。記者劉學聖／攝影
左營分局員警針對轄區公園內民眾聚集行為進行勸導，並當場要求沒戴口罩的民眾立即戴上。記者劉學聖／攝影
左營分局員警針對轄區公園內民眾聚集行為進行勸導，並當場要求沒戴口罩的民眾立即戴上。記者劉學聖／攝影
中央疫情指揮中心表示，工地工作在吃飯休息時能維持社交距離可不戴口罩，但是工作時還是必須戴口罩。記者劉學聖／攝影
中央疫情指揮中心表示，工地工作在吃飯休息時能維持社交距離可不戴口罩，但是工作時還是必須戴口罩。記者劉學聖／攝影
高雄果貿社區內有許多民眾習慣在庭院聊天，卻忘了戴口罩。記者劉學聖／攝影
高雄果貿社區內有許多民眾習慣在庭院聊天，卻忘了戴口罩。記者劉學聖／攝影
高雄市許多店家都依照規定要求入內民眾必須填寫實名制資料。記者劉學聖／攝影
高雄市許多店家都依照規定要求入內民眾必須填寫實名制資料。記者劉學聖／攝影
高雄果貿社區內有許多民眾習慣在公園內聚集聊天，有時還會打牌解悶，不過卻有民眾忘情沒有戴好口罩，也違反室外不得聚集十人以上的規定。記者劉學聖／攝影
高雄果貿社區內有許多民眾習慣在公園內聚集聊天，有時還會打牌解悶，不過卻有民眾忘情沒有戴好口罩，也違反室外不得聚集十人以上的規定。記者劉學聖／攝影
鼓山內惟黃昏市場擠滿採買人潮，雖然無法隨時維持社交距離，但都戴口罩避免交談，而大家都提著大包小包回家，盡量多採買些減少接觸機會。記者劉學聖／攝影
鼓山內惟黃昏市場擠滿採買人潮，雖然無法隨時維持社交距離，但都戴口罩避免交談，而大家都提著大包小包回家，盡量多採買些減少接觸機會。記者劉學聖／攝影
高雄果貿社區內有許多民眾習慣在公園內聚集聊天，有時還會打牌解悶，不過卻有民眾忘情沒有戴好口罩，也違反室外不得聚集十人以上的規定。記者劉學聖／攝影
高雄果貿社區內有許多民眾習慣在公園內聚集聊天，有時還會打牌解悶，不過卻有民眾忘情沒有戴好口罩，也違反室外不得聚集十人以上的規定。記者劉學聖／攝影

口罩 社交距離 疫情

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