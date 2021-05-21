影／警方上街頭勸導民眾戴口罩 市場採買擠爆
本土疫情嚴峻，全國升級到第三級警戒，依規定外出時需全程配戴口罩，如違規將遭罰3千至1萬5千元，高雄市今天再度有人確診，為防止疫情擴散，左營分局警方針對轄區公園內民眾聚集行為進行勸導，並當場要求沒戴口罩的民眾立即戴上，而鼓山內惟黃昏市場則是擠滿採買人潮，雖然無法隨時維持社交距離，但都戴口罩避免交談，而大家都提著大包小包回家，盡量多採買些減少接觸機會。
中央疫情指揮中心表示，所有民眾外出都必須配戴口罩，對於不戴口罩的民眾都先勸導，勸導不聽才有開罰，個人車輛部分自己開車可不戴，但還是建議兩人以上須配戴口罩。至於工地的部分，吃飯、喝水在能保持社交距離狀況下，可以不用戴口罩，其他工作時間都必須戴口罩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言