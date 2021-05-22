養生館假關門真營業 金門縣府重懲重罰

全台新冠肺炎疫情進入第三級警戒，但金門金城鎮上一家養生會館「假關門、真營業」遭警方查獲，將吃上1張新台幣6萬元罰鍰。縣長楊鎮浯得知後深感痛心，要求重懲重罰。

全台地區新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情三級警戒，金門縣長楊鎮浯通令全縣八大特定行業從15日到6月8日期間暫停營業，嚴防疫情擴散。對於業者「假關門、真營業」，楊鎮浯十分氣憤和心痛，呼籲全民同心防疫，共度難關，不肖業者暗中營業一經查獲將重懲重罰。

金門縣警察局金城分局表示，昨晚獲報金城鎮民族路上這家養生館偷偷營業，經埋伏訪查，發現店內小姐穿著清涼，且有非住戶人員出入；員警見時機成熟，當場查獲館內2名男客赤裸上身進行按摩。雖然業者辯稱「朋友來訪紓壓」，但警方仍認定未遵守防疫規定，全案移送衛生局裁處。

縣警局表示，縣府公告視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業、飲酒業、養生館、酒吧八大特定行業，自15日至6月8日暫停營業，縣府將不定期稽查，如查獲具體營業事實，將依違反傳染病防治法第37條第1項第2款及同法第67條第1項第2款規定，裁罰6萬到30萬元罰鍰。

金城警分局指出，防疫期間每日編排警力查訪，防止八大特定行業成為防疫破口，請業者務必配合，勿心存僥倖，成為防疫破口。如民眾發現有業者違法營業，請立即檢舉。防疫視同作戰，請業者共體時艱，千萬不要害人害己。