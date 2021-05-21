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馬祖對與2確診者足跡重疊 快篩 80人受檢

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣疫情指揮中心今日針對來馬遊客案1563及1742確診者，在旅程中有足跡重疊之鄉親進行快篩作業。圖／連江縣政府提供
連江縣疫情指揮中心今日針對來馬遊客案1563及1742確診者，在旅程中有足跡重疊之鄉親進行快篩作業。圖／連江縣政府提供

全國疫情延燒，各縣市都上緊發條，連江縣疫情指揮中心今日針對來馬遊客案1563及1742確診者旅程中民宿、餐廳、酒廠及八八坑道足跡重疊之鄉親進行快篩作業，預計有80人進行快篩。

連江縣疫情指揮中心指出，衛福局先行安排縣立醫院及衛生所今日在院所外設立之快篩站通知接觸者到場接受篩檢；而各快篩站針對與來馬遊客2案足跡、活動史重疊的民眾提供檢驗，檢測結果如呈陽性將進一步進行新冠病毒核酸（PCR）檢測才確認，後續將規劃自我健康監測者及雙北地區返馬民眾出現發燒或上呼吸道症狀者接受篩檢，以篩出潛在感染者，降低社區風險。

疫情指揮中心提醒，快篩陰性不代表沒有染病，陰性仍應持續留意健康狀況、落實相關防疫原則，出現相關症狀需聯絡疫情指揮中心，依指示就醫或篩檢，並主動告知醫護人員活動史或接觸史。如有任何防疫相關諮詢，請洽連江縣疫情指揮中心24小時防疫專線0963-772-160

據了解，連江縣疫情指揮中心公布今日新增桃園案2344密切接觸需居家隔離個案1名，統計目前居家隔離26例、居家檢疫11人；全國部分今日新增315例，其中本土病例312例、境外3例，疫情中心專線電話目前進話29通，內容以自我健康監測問題、詢問篩檢結果及情緒支持為多，地區各院所門急診採檢量為59件，皆為陰性。

連江縣政府也呼籲民眾，周末減少非必要出門，避免群聚，勤洗手，戴口罩，保持社交距離；自台返馬民眾請進行自我健康監測14日，減少移動；建議鄉親減少赴台，公教人員休假比照軍方禁止赴台休假，戶外運動仍須戴口罩。針對來馬遊客確診者足跡重疊者進行快篩作業，從高風險地區返馬民眾請與疫情中心聯繫安排篩檢時間，找出潛在感染者。

連江縣疫情指揮中心今日針對來馬遊客案1563及1742確診者旅程中民宿、餐廳、酒廠及八八坑道足跡重疊之鄉親進行快篩作業，計有80人進行快篩。圖／連江縣政府提供
連江縣疫情指揮中心今日針對來馬遊客案1563及1742確診者旅程中民宿、餐廳、酒廠及八八坑道足跡重疊之鄉親進行快篩作業，計有80人進行快篩。圖／連江縣政府提供
連江縣疫情指揮中心今日公布快篩採檢的注意事項。圖／連江縣政府提供
連江縣疫情指揮中心今日公布快篩採檢的注意事項。圖／連江縣政府提供

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