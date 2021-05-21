串門子燒烤店爆群聚感染 高市餐廳22日起禁內用
本土疫情升溫，高雄市政府今天召開例行防疫會議表示，由於左營區「串門子」燒烤店爆發群聚感染，高雄市自明天起禁止餐廳內用，期限將至5月28日，若無法配合則須停止營業。
因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，全國進入三級防疫準備，高雄市長陳其邁下午召開防疫會議表示，明天起禁止餐廳內用。
他表示，從高雄今天新增的4例來看，都跟串門子燒烤店群聚感染有關，為此，明天起全市所有餐廳將停止內用至5月28日，若無法配合者，只能勒令餐廳停業，也要先向市民朋友道歉。
陳其邁說明，禁止餐廳內用，是為了避免下一波密閉空間群聚感染，因此也要拜託市民週末六日非必要不要出門。另也會請環保局多消毒公共空間。
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