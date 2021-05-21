確保醫療量能 陳其邁要求高市醫護人員優先打疫苗

疫情升溫，高雄市政府今天召開例行防疫會議，市長陳其邁說，只要中央有配給疫苗，全市所有醫院的醫事人員都須優先施打，另富邦產險也提供實惠保險，確保醫事人員無後顧之憂。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，全國進入三級防疫警戒，高雄市政府下午召開防疫會議。

市長陳其邁指出，為擴大醫院服務量能，確保醫事人員安全，防疫最重要的就是施打疫苗，市府召集了4大醫學中心，2個醫師、護理師、醫檢師公會，做成一致決議，不論是任何醫院的醫事人員，務必施打疫苗。

陳其邁說，市府已跟富邦產險談妥，富邦將提供最實惠的保險給醫護人員，讓醫護人員無後顧之憂，只要是中央有配給疫苗，都要讓每個醫護人員優先施打。