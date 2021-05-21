深山驚見山羌懸空當誘餌 專家指是獵捕1級瀕危熊鷹陷阱

屏東縣政府日前接獲登山民眾通報，指三地門鄉德文部落深山中發現疑似用來捕捉猛禽的陷阱，沿路上也有不少地面型吊型陷阱；縣府農業處會同保7總隊第大隊及所屬屏東分隊、屏科大鳥類生態研究室等單位前往巡查，共拆除5組山豬吊及1組專門用來捕捉猛禽的樹上陷阱。

屏科大鳥類生態研究室研究人員說，樹上的陷阱是專門用來捕捉猛禽，下方懸吊一整隻的山羌標本作為誘餌，目標很可能就是台灣最大型的猛禽-熊鷹；熊鷹屬瀕臨絕種一級保育類野生動物，野外數量相當稀少，也承受很高的盜獵壓力。捕捉熊鷹的陷阱通常搭配獸鋏及誘餌同時設置，若有熊鷹或其他猛禽被吸引而來，一旦降落捕抓誘餌就會踩到獸鋏，是相當殘忍的陷阱；6年前曾有民眾在三地門鄉發現有一隻熊鷹被獸鋏夾住倒吊在半空中，就是被類似的陷阱所捕捉，所幸及時通報救援撿回一命。

農業處長鄭永裕說，台灣地區熊鷹的數量相當稀少，亟需保護及保育，依據野生動物保育法及動物保護法規定，未經許可設置陷阱或使用獸夾都是違法行為，及於山區林道放置獸夾亦可能導致民眾誤踩受傷，民眾若在山區發現獸夾或陷阱，都可以向縣政府舉報。

農業處表示，野生動物保育法第19條規定，未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具，主管機關得逕予以拆除並銷毀之。未經許可獵捕保育類野生動物，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金；另原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕保育類野生動物者，仍需依規定向縣府提出申請。