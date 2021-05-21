搶散布確診疫情 高市：即便訊息為真仍可重罰

高雄有大樓管委會搶在政府公布前，貼出公告提醒有染疫者出入。高雄市衛生局今天表示，在指揮中心或地方政府對外公布確診個案前，即使疫情資訊為真，仍觸法最高可罰300萬元。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，不論揭露個案是否確診，在中央或地方主管機關公布前，民眾要保守因應，否則依觸犯「傳染病防治法」，可處新台幣50萬以上、300萬以下罰鍰，並依「社會秩序維護法」移送。至於是否開罰社區管委會，要視蒐集事證後續認定。

隨疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）升溫，近期網路上這些未經證實「某人為確診個案及相關個資」訊息激增。衛生局指出，相關訊息一律以中央流行疫情指揮中心或各地方政府公布為準，籲請民眾切勿散播或轉傳不實疫情資訊，避免觸法。

位於鼓山區這處社區大樓昨天貼出公告，指社區有確診個案，提醒住戶進出社區務必戴好口罩、量測體溫、勤洗手、消毒，也勿在社區公共區域聊天。另外，漢神巨蛋昨天宣布提早結束營業，並於今天防疫自主停業一日，進行清潔消毒措施。業者清消動作也遭網友解讀「有確診病例」。