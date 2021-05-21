快訊

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

搶散布確診疫情 高市：即便訊息為真仍可重罰

中央社 / 高雄21日電

高雄有大樓管委會搶在政府公布前，貼出公告提醒有染疫者出入。高雄市衛生局今天表示，在指揮中心或地方政府對外公布確診個案前，即使疫情資訊為真，仍觸法最高可罰300萬元。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，不論揭露個案是否確診，在中央或地方主管機關公布前，民眾要保守因應，否則依觸犯「傳染病防治法」，可處新台幣50萬以上、300萬以下罰鍰，並依「社會秩序維護法」移送。至於是否開罰社區管委會，要視蒐集事證後續認定。

隨疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）升溫，近期網路上這些未經證實「某人為確診個案及相關個資」訊息激增。衛生局指出，相關訊息一律以中央流行疫情指揮中心或各地方政府公布為準，籲請民眾切勿散播或轉傳不實疫情資訊，避免觸法。

位於鼓山區這處社區大樓昨天貼出公告，指社區有確診個案，提醒住戶進出社區務必戴好口罩、量測體溫、勤洗手、消毒，也勿在社區公共區域聊天。另外，漢神巨蛋昨天宣布提早結束營業，並於今天防疫自主停業一日，進行清潔消毒措施。業者清消動作也遭網友解讀「有確診病例」。

衛生局 疫情 情資

延伸閱讀

突破防疫隔閡 高市用4國語向移工宣導

5月起曾赴雙北若不適 高市：可至23家醫院採檢

抓6件未戴口罩換嘉獎惹怨 高市警：未硬性規定績效

影／管委會早一步貼提醒文揭露疫情 衛生局指已觸法

相關新聞

空！高雄西子灣渡船頭無遊客 有餐廳開幕1個月先歇業

今天是全台防疫升級後第一個周末，高雄市也從今天起禁止餐飲店內用至5月28日，今早市府經發局至鼓山區早餐店稽查業者是否遵行...

服務不中斷 高雄復康巴士為防疫開窗吹冷氣

全台疫情進入第三級警戒，高雄市部分公車路線減班因應，不過高雄市交通局強調，服務身障市民的復康巴士服務不打折，除加強防疫消...

高雄車站願景館回娘家 第一階段提升工法達標

高雄市中博高架橋已在4月5日拆除完成，市府計畫8月啟動高雄車站帝冠建築「願景館」遷返中軸線工程，昨天已抬升至計畫最高地坪...

金門綠色隧道又要少一段 環島北路1段樹木27日展開移除

金門的綠色隧道又要少一段了！環島北路一段前於107年6月完成救國團至金門大學路口拓寬，在經過長時間與社會各界、地方居民溝...

金門八大與抓娃娃機業者防疫暫停業 縣府將調減娛樂稅

新冠肺炎疫情延燒，金門縣八大行業之娛樂業者因配合政府防疫政策，暫停營業，金門縣稅務局今天表示，已主動停徵娛樂稅，此外，針...

台中市23處文健站防疫 暫停長者到站服務改電話問安

國內疫情升溫。因應中央流行疫情指揮中心最新規範，全國文化健康站已全部暫停長者到站服務。為保護年長者健康，台中市23處文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。